Стало известно, сколько будут стоить новогодние елки в Казани

Елочные базары работать начнут с 15 декабря

Новогодние елки в Казани будут стоить от 300 до 1000 рублей. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил председатель Комитета потребительского рынка исполкома Казани Руслан Фазылянов.

Отмечается, что в этом году предпринимателям под елочные базары выделять 8 торговых площадок. Работать они начнут с 15 декабря.

- К продаже на елочных базаров допускаются елки, которые выращены в специальных питомниках и имеют соответствующие документы, - подчеркнул Фазылянов.

Так, елочные базары разместятся в Ново-Савиновского районе по улице Адоратского и на пересечении улиц Адоратского и Ямашева, в Вахитовского районе — по улице Чехова, в Приволжском районе — по улице Рихарда Зорге и на проспекте Победы, в Московском районе — на улице Декабристов и Восстания.

Сообщается, аукционы на размещение елочных базаров стартовали в ноябре. На торги было выставлено 27 лотов. В результате в настоящее время заключено 8 договоров на общую сумму 179 тыс рублей.

Напомним, в прошлом году в Казани подготовили 21 торговую площадку под елочные базары.