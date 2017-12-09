Жительница Казани стала чемпионкой мира по бодибилдингу

Жительница Казани Наталья Быстрова стала абсолютной чемпионкой по мира по бодибилдингу. Об этом пишет издание EastLabs.ru.

Сообщается, что чемпионат мира среди женщин прошел во французском городе Биарриц. В чемпионате приняли участие 300 спортсменок из 50 стран мира. Быстрова боролась в категории «Женский классический бодибилдинг» и одержала победу.

Кстати, Наталья Быстрова уже пять раз становилась абсолютной чемпионкой мира и три раза – Мисс «Вселенная» по фитнесу. Первый свой титул чемпионки России Быстрова завоевала в 1992-м году.