В Татарстане нашли пропавшую 17-летнюю студентку из Альметьевска

7 декабря пропала 17-летняя студентка-первокурсница Альметьевского медицинского колледжа. Сообщалось, что девушка ушла из колледжа после третьей пары, но домой не вернулась.-

Полиция объявила девушку в розыск 8 декабря. Уже вечером 9 декабря родственники студентки сообщили в соцсетях, что ее нашли в другом городе. В публикации отмечалось, что девушка цела и уже едет домой.

Остальных подробностей близкие девушки не сообщили, но поблагодарили всех за помощь в ее поисках.