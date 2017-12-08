Наверх
Президент Татарстана предложил устроить экзамен главам отстающих районов
14:05, сегодня6
Зеленодолец Данил Буранов вышел в полуфинал шоу «Голос»
14:44, сегодня1
В Татарстане рыбак погиб, провалившись под тонкий лед
13:39, сегодня5
Минниханов поел блинов на сельскохозяйственной ярмарке
12:59, сегодня12
События Казани: конференция "Личное финансовое планирование: от облигаций до криптовалют"
В Татарстане перед Новым годом елки защитят от вырубки
12:22, сегодня5
Подробности конфликта в казанской школе, где избили вахтера: это было по указке трудовика
11:34, сегодня16
У экс-игрока «Рубина» умерла жена
10:32, сегодня10
Перед Новым годом кредиты для казанцев стали доступнее
В Татарстане из продуктовой сети магазинов «Верный» изъяли 152 кг опасной продукции
09:57, сегодня13
В Камском Устье могут построить яхт-клуб за 50 млн рублей
09:05, сегодня7
Сегодня в Казани ожидается -10 градусов
07:03, сегодня
В Казани пройдет всемирная акция по детскому программированию «Час Кода» (0+)
«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в первом матче Зарипова в сезоне‍
21:38, 08.12.201711
Глава Госсовета РТ прошел проверку на детекторе лжи
19:41, 08.12.201742
Минздрав России начнет искать доноров органов в соцсетях
18:20, 08.12.201719
Где лучше снять квартиру в Казани?
Застройка Казанки на Гаврилова: активисты предложили создать эко-парк вместо жилых домов
18:13, 08.12.201720
Забор на Голубом озере нужен для «равномерного распределения отдыхающих»
17:50, 08.12.201723
Минниханов попросил врачей уважительно относиться к пациентам
17:10, 08.12.201725
В Казани 8 лидеров террористической организации получили 145 лет колонии
17:03, 08.12.201715
В Казани на ЖД-вокзале от удара током погиб мужчина
16:21, 08.12.201743
В Татарстане электрички за год "потеряли" полмиллиона пассажиров‍
16:03, 08.12.20176
Завтра в Казани ожидается до 10 градусов мороза
15:25, 08.12.2017
В Нижнекамске сотрудники морга потеряли одежду парня, погибшего после пыток в полиции
15:25, 08.12.201713
В Казани в один день сбили трех пешеходов: ГИБДД ищет очевидцев
15:06, 08.12.201713
СМИ: выброс рутения на территории РТ мог быть следствием сгорания спутника в атмосфере
14:37, 08.12.201719
Экс-министр образования РТ вновь возглавил Актанышский район Татарстана
14:35, 08.12.201759
В Татарстане СК возбудил дело по статье "Убийство" после пропажи девушки-"путешественницы"
14:10, 08.12.201713
В Казани сгорел Peugeot со снегоходом на прицепе
13:30, 08.12.20172
В Казани мужчина полез спасать кота и застрял на козырьке подъезда
12:45, 08.12.201721
Казанцы могут расслабиться: в Госдуме отказались от идеи ввести платный въезд в города
12:25, 08.12.201727
Стало известно, в какую сумму обойдется татарстанцам новогодний стол
12:08, 08.12.201719
Хакер похитил у казанца с биржи криптовалюты почти 30 тысяч рублей
11:55, 08.12.201712
Халиков возглавил татарстанское отделение Ассоциации юристов России
11:28, 08.12.201732
В Татарстане разыскивают первокурсницу колледжа, которая пропала после третьей пары
11:22, 08.12.201720
В Татарстане к Новому году откроют два железнодорожных пешеходных перехода
10:54, 08.12.20175
В Казани загорелось кафе "Шаурма" в доме, где находится пункт полиции
10:43, 08.12.201713
В Татарстане у себя дома скончался новорожденный мальчик
10:27, 08.12.20175
Глава Вахитовского суда Казани может покинуть свой пост
10:19, 08.12.20178
Ростелеком запускает коробочные решения мобильного интернета для малого и среднего бизнеса
09:57, 08.12.20173
Глава штаба Собчак в Казани о «зашкваре», митингах, пытках и о том, стала ли она богаче
09:50, 08.12.201730
Первый матч Даниса Зарипова после скандальной дисквалификации может пройти уже сегодня
09:38, 08.12.20176
В Казани осудили 10-х горожан, обворовавших исполком на полмиллиарда рублей
09:02, 08.12.201711
Жительница Казани погибла в ДТП в соседней республике Марий Эл
08:37, 08.12.201716
Как при покупке Samsung Galaxy S7 edge или Galaxy Note 8 получить планшет
08:30, 08.12.20173
СМИ: Минздрав предлагает ввести маркировку вредных и полезных продуктов
08:18, 08.12.201720
Сегодня в Казани ожидается до -7 градусов
06:17, 08.12.20171
Властям Казани нужны еще пятьдесят велосипедов для постройки елки
19:43, 07.12.201728
Что такое дог-боксы и зачем казанцы воруют из них пакеты?
19:09, 07.12.201752
В Казани открылся Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018
18:40, 07.12.201718
Глава Минтраса России о ВСМ "Москва-Казань": в бюджете на проект не предусмотрено ни рубля
18:18, 07.12.201736
Госдума собирается запретить частные дома выше трех этажей
17:52, 07.12.201729
В Казани нашли мертвым пропавшего дворника без зубов в верхней челюсти
17:38, 07.12.201726
Следователи рассказали, зачем уничтожили видео ДТП с 14 погибшими под Заинском
17:17, 07.12.20171
В Казани водитель «Лады» сбил студентку на «зебре» и скрылся
16:51, 07.12.201716
Свершилось: в Казани на станции метро "Кремлевская" откроется вход со стороны Баумана
16:50, 07.12.201729
Жители Татарстана назвали три самых коррумпированных профессии
16:12, 07.12.201735
Президент РТ: «Татары за пределами Татарстана никому не нужны»
16:12, 07.12.2017149
В Казани на 17-м этаже у подъемника с рабочими оборвался трос
15:47, 07.12.20177
Завтра в Казани ожидается небольшой снег и 7 градусов мороза
15:34, 07.12.20174
Под Казанью невнимательный водитель "Газели" насмерть сбил на обочине женщину
15:24, 07.12.201722
Главный тренер «Рубина»: «Задержки с зарплатой есть. Что будет дальше, я не знаю»
14:58, 07.12.201740
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Президент Татарстана предложил устроить экзамен главам отстающих районов

Президент Татарстана предложил устроить экзамен главам отстающих районов
16+
Фото: ProKazan.ru
17 районов республики продолжают снижать поголовье крупного рогатого скота

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов сегодня на совещании в Доме правительства доложил об итогах работы отрасли животноводства в Татарстане за 11 месяцев этого года, передает пресс-служба правительства.

По его словам, несмотря на положительную динамику производства животноводческой продукции по республике, ряд районов продолжает снижать поголовье крупного рогатого скота. Таких районов в республике 17.

- По 1700 голов потеряли Арск, Муслюмово и другие, и теперь им сложно будет рассчитывать на положительную динамику по животноводческой продукции, - отметил Ахметов.

Отмечается, что при обилии кормов не смогли мобилизоваться Апастово, Бавлы, Ютаза.

Выслушав доклад Ахметова, президент Татарстана Рустам Минниханов призвал глав районов, отстающих в сфере животноводства, исправить ситуацию.

- Главам, которые «буксуют» по животноводству, давайте организуем трехдневный семинар-учебу по основам животноводства. Видимо, они ничего не понимают в этом вопросе. А потом проведем экзамен!, - добавил Минниханов. 

Люция Кашапова, 09.12.2017, 14:05
Тэги: Рустам Минниханов
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин09 декабря 2017, 14:16
Нет такого понятия Президент РТ !
1
10
Согласны с автором?
Горожанин09 декабря 2017, 14:19
Отправить с/х техникум на переподготовку и никаких отговорок,после экзамен у министра образования и науки с приглашением министра РФ.
0
5
Согласны с автором?
Горожанин09 декабря 2017, 14:36
В ответ на комментарий пользователя
Нет такого понятия Президент РТ !
Развернуть
Самозванец
0
5
Согласны с автором?
Сэр!09 декабря 2017, 14:39
Давайте все будут сдавать экзамены по новой: главы и замглавы, министры и замминистры, а также весь аппарат президента и кабинет министров республики, только экзамен будет принимать народ!!!не сдадут то на 100 лет отстранить от государственной и муниципальной службы!!!
0
4
Согласны с автором?
Горожанин09 декабря 2017, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
Отправить с/х техникум на переподготовку и никаких отговорок,после экзамен у министра образования и науки с приглашением министра РФ.
Развернуть
Вольт это правильно, еще надо принять экзамен у главы республики Татарстан, проверим, как он готов
0
1
Согласны с автором?
мин рус09 декабря 2017, 15:00
В ответ на комментарий пользователя
Самозванец
Развернуть
тэк знэщит, от самозванца знэщит слышу там
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Считаете ли вы опасными рутениевые осадки, выпавшие в Татарстане?

До окончания голосования осталось:
ДаНет
Голосов: 79
Голосовать
Голосов: 16
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru