Президент Татарстана предложил устроить экзамен главам отстающих районов

17 районов республики продолжают снижать поголовье крупного рогатого скота

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов сегодня на совещании в Доме правительства доложил об итогах работы отрасли животноводства в Татарстане за 11 месяцев этого года, передает пресс-служба правительства.

По его словам, несмотря на положительную динамику производства животноводческой продукции по республике, ряд районов продолжает снижать поголовье крупного рогатого скота. Таких районов в республике 17.

- По 1700 голов потеряли Арск, Муслюмово и другие, и теперь им сложно будет рассчитывать на положительную динамику по животноводческой продукции, - отметил Ахметов.

Отмечается, что при обилии кормов не смогли мобилизоваться Апастово, Бавлы, Ютаза.

Выслушав доклад Ахметова, президент Татарстана Рустам Минниханов призвал глав районов, отстающих в сфере животноводства, исправить ситуацию.

- Главам, которые «буксуют» по животноводству, давайте организуем трехдневный семинар-учебу по основам животноводства. Видимо, они ничего не понимают в этом вопросе. А потом проведем экзамен!, - добавил Минниханов.