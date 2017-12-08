У экс-игрока «Рубина» умерла жена

Умерла жена экс-игрока казанского «Рубина», а ныне действующего игрока «СКА-Хабаровска» Евгения Баляйкина. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Сообщается, что его жена Софья скончалась после продолжительной болезни.

- Команда, молодежный состав, клубный офис и попечители хабаровского клуба приносят свои соболезнования двукратному чемпиону России в составе «Рубина» и выражают слова поддержки футболисту, для которого Казань стала домом, - говорится в сообщении клуба.

Также соболезнования Баляйкину выразили члены команды «Рубин», за которую он выступал в 2007-2012 годах. Кстати, Евгений Баляйкин в составе «Рубина» стал двукратным чемпионом России — в 2008 и 2009 гг.

Напомним, сегодня казанский «Рубин» и «СКА-Хабаровск» сыграют в рамках 20 тура чемпионата России по футболу. Начало в 16.30 на «Казань Арене».