Минздрав России начнет искать доноров органов в соцсетях

Минздрав России начинает кампанию по популяризации посмертного донорства в соцсетях, сообщила газета «Известия». Социальный ролик под названием «Очередь» появился на YouTube около двух недель назад и уже собрал более миллиона просмотров. На нем маленькая девочка в сопровождении матери ожидает свою очередь на трансплантацию органов. Поняв, что прием по листу ожидания проходит слишком медленно, они решают уйти.

Сегодня в листах ожидания на трансплантацию находятся около пяти тысяч больных, отмечает Минздрав. При этом в проведении таких операций наблюдается положительная тенденция — в 2016 году российские специалисты провели более 1,7 тысяч пересадок органов. С учетом манипуляций по пересадкам тканей, было проведено 4386 операций — это почти на 15% больше, чем в 2015 году.

Увеличить количество спасенных жизней путем трансплантации органов Минздрав планирует с помощью совершенствования законодательной базы. Ведомство внесло в Госдуму законопроект о донорстве, согласно которому в России будет создан специальный регистр волеизъявлений об их посмертном заборе.

- Это пионерский закон, который позволяет впервые перевести нашу систему донорства на принципиально новые системные рельсы: не дать возможности ни трансплантологам, ни реаниматологам, которые должны спасать человека до последнего, самим заниматься этим вопросом, — рассказала «Известиям» министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Законопроект разрабатывался на протяжении пяти лет — по задумке ведомства, он поможет изменить настороженное отношение россиян к вопросу посмертного донорства.