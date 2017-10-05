Наверх
Обзор тендеров: автомобиль за 2 млн для ПАТП-4 и 30 тысяч мячей для "Татспиртпрома"
15:50, сегодня8
Казанские продюсеры рассказали, нужен ли Казани новый концертный зал на 5000 мест
18:19, сегодня
В Татарстане на реке Каме откололась льдина с пятью рыбаками
18:10, сегодня5
Исследование: жителям Татарстана не интересна ситуация с татарским языком в школах
17:55, сегодня4
Будет ли ставка на ипотеку падать и дальше?
Глава Минтранса РФ: первый самолет с туристами из России может полететь в Египет в феврале
17:24, сегодня6
Реклама
В Татарстане депутата уволили за сокрытие доходов
17:05, сегодня4
Афиша 12-18 декабря: Лепс, лекция Николая Дроздова и новогодние забавы в «Зимнем бульваре»
17:02, сегодня
Подарите на Новый Год себе и близким безопасность
В Казани врачи нашли у мужчины "червя" в глазу
16:57, сегодня5
Власти Казани в 9-й раз отказали в митинге в защиту татарского языка
16:42, сегодня14
В Казани нашли повешенной 21-летнюю девушку
16:39, сегодня17
В каком казанском ресторане можно пообедать за 250 рублей?
Завтра в Казани ожидается снег и 3 градуса мороза
16:05, сегодня
В Татарстане отремонтировали более 121 км дорог
15:48, сегодня1
В Казани при операции спецслужб с третьего этажа дома упал парень
15:30, сегодня12
«МультиЁлка. Школа волшебников» – новогоднее чудо начинается
В мэрии Казани назвали причину переноса ледового городка
14:33, сегодня12
Президент «Мисс Татарстан» рассказала, как стать участницей конкурса
14:15, сегодня1
В Верховном суде РТ подсудимые, убившие беременную женщину, ранили себя ручками
14:10, сегодня13
Смерть матери и младенца в Мамадыше: женщина убила сына и покончила с собой
14:07, сегодня11
Путин поручил вывести российские войска из Сирии
13:22, сегодня44
В Минтруде объяснили порядок "путинских" выплат на первенца при рождении близнецов
13:14, сегодня9
Парк "Черное озеро" станет центром новогодних мероприятий в год Льва Толстого в РТ
12:42, сегодня7
В Татарстане москвич на Nissan Skyline врезался в фуру: погиб его пассажир
12:22, сегодня6
В казанском жилом комплексе ведущий инженер упал в шахту лифта и погиб
11:58, сегодня13
СМИ: в России иномарки могут подорожать на 17%
11:57, сегодня18
В Татарстане погиб велосипедист, провалившийся под лед
11:33, сегодня10
В Нацбанке РТ назначили нового главу
11:32, сегодня14
В Мамадыше скончались младенец и его мать: возбуждено дело по статье "Убийство"
11:01, сегодня2
Российским чиновникам с 1 января повысят зарплату
10:53, сегодня36
В Деревне Универсиады нашли мертвым тренера по плаванию из Казахстана
10:39, сегодня7
СКР возбудил дело по статье "Убийство" после пропажи 1,5-годовалого мальчика в Казани
10:22, сегодня5
Главную елку Казани откроют в конце декабря
10:07, сегодня6
Стало известно, сколько будут стоить новогодние елки в Казани
09:32, сегодня9
Житель Татарстана выиграл в лотерею почти 5 млн рублей
08:58, сегодня30
СМИ: в России будут ставить «черные метки» на вредные продукты
08:33, сегодня17
Жительница Казани стала чемпионкой мира по бодибилдингу
08:07, сегодня32
Казань за неделю: новый министр образования РТ, вестибюль на «Кремлевской» и Голубое озеро
20:00, 10.12.20177
Совет старейшин из Челнов просит придать татарскому статус государственного языка в России
17:48, 10.12.2017102
В Татарстане нашли пропавшую 17-летнюю студентку из Альметьевска
16:41, 10.12.201716
В Татарстане три женщины и двое детей самостоятельно выбрались из горящей квартиры
15:01, 10.12.20179
В Казани водитель Лады «влетел» в трамвай
14:40, 10.12.201717
Тест от ProKazan.ru: насколько справедлива наша судебная система?
14:14, 10.12.201725
В Казани 32 человека спаслись из горящего ресторана
13:39, 10.12.201718
В Татарстане еще один рыбак канул в Бездну
12:57, 10.12.201729
В Казани столкнулись автомобили таксистов-конкурентов
12:00, 10.12.201722
В Татарстане потратили 500 миллионов рублей на ремонт мостов
11:30, 10.12.201713
Названы профессии, представители которых больше всего матерятся во время работы
10:55, 10.12.201741
Житель РТ заплатит 100 000 рублей за то, что изуродовал лицо соперника в драке
10:30, 10.12.201728
Из Казани на поезде можно будет добраться до Алматы
09:40, 10.12.201734
Казань стала 4-ой в рейтинге самых «англоговорящих» городов России
09:03, 10.12.201748
Сегодня в Казани ожидается до -9 и гололедица
07:30, 10.12.20172
«Рубин» выиграл у «СКА-Хабаровска» в последнем матче в этом году
18:52, 09.12.201718
Большинство читателей ProKazan считают опасными рутениевые осадки, выпавшие в Татарстане
17:55, 09.12.201746
В Татарстане планируют построить завод по производству биопротеина за 18 млрд рублей
16:45, 09.12.201737
В Казани Volkswagen врезался в автомобиль сотрудников ГИБДД, которые спешили на вызов
16:12, 09.12.201721
«Плачущую блогершу» из Нижнекамска пригласили в жюри популярного шоу на федеральном канале
15:18, 09.12.201728
Зеленодолец Данил Буранов вышел в полуфинал шоу «Голос»
14:44, 09.12.20176
Президент Татарстана предложил устроить экзамен главам отстающих районов
14:05, 09.12.201736
В Татарстане рыбак погиб, провалившись под тонкий лед
13:39, 09.12.201712
Минниханов поел блинов на сельскохозяйственной ярмарке
12:59, 09.12.201752
В Татарстане перед Новым годом елки защитят от вырубки
12:22, 09.12.201714
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Казанские продюсеры рассказали, нужен ли Казани новый концертный зал на 5000 мест

Казанские продюсеры рассказали, нужен ли Казани новый концертный зал на 5000 мест
16+
Портал ProKazan.ru пообщался с экспертами и выслушал мнение горожан о том, нужна ли городу новая концертная площадка

К 2020 году, когда Татарстан будет с помпой отмечать столетний юбилей образования республики, в Казани хотят построить современный концертный зал на 5 тысяч мест.

- Есть несколько вариантов, где его разместить, - сказал Рустем Минниханов в марте этого года. - В центральной части города – нет. На другом берегу Казанки он  бы хорошо вписался, красиво смотрелся и географически был бы удобен для горожан. Планы есть, думаю, что нам  нужен такой зал.

По словам президента республики, специалисты уже работают над этой темой. Осенью премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел совещание по вопросу строительства концертного зала.

Портал ProKazan.ru пообщался с экспертами и выслушал мнение горожан о том, нужна ли городу новая концертная площадка.

Фото: tatar-inform.ru

Фото: tatar-inform.ru

Мнения "за"

Власти республики неожиданно поддержала участница "Евровидения" Полина Гагарина, которая посетила Казаь в конце ноября.

- Очень хотелось бы чтобы в Казани появился большой концертный зал, - сказала певица своим слушателям. - "Пирамида" и "Эрмитаж" не вмещают такого количества желающих и страждущих.

Полина Гагарина даже пообещала создать петицию о создании в Казани "красивого и классного концертного зала с большой, красивой сценой".

К слову, идея создания такой площадки не нова. Несколько лет назад, когда в Казань выступали музыкальные звезды мирового уровня, вынашивались планы по созданию специализированной концертной площадки. Это должна была быть площадка на уровне дублинского "О2", но этим планам не суждено было сбыться.

За строительство концертного зала выступает и директор "ShowMakers group" Владимир Шавгулидзе.

- Площадки, которые есть в городе не всегда могут соответствовать требованиям организаторов, - объясняет Владимир Шавгулидзе. -  На данный момент из крупных площадок в Казани работают "Корстон", "Пирамида", концерт-холл "Эрмитаж". Проблема в том, что когда если есть мероприятие, которое может собрать более трех тысяч человек, то его просто негде проводить, так как спортивные объекты часто заняты. Мы вынуждены подстраиваться под график матчей, чтобы провести концерт в Баскет-холле или в "Татнефть Арене".

Фото: из личного архива

Фото: из личного архива

Мнения "против"

Но, как оказалось, есть в Казани и противники идеи строительства отдельного концертного зала. 

- Есть "Татнефть Арена", "Дворец спорта", в "Корстоне" есть большой зал, - рассказал один из продюссеров, попросивший не называть его имени. - В следующем году откроется "Казань Экспо" с концертным залом, итак загрузка существующих площадок не обеспечивается. Зачем строить новый? Чтобы он простаивал?

По мнению нашего собеседника, новый концертный зал был бы восстребован, если бы сейчас в Казань, как и раньше, приезжали бы известные на весь мир музыканты. Но после введения санкций и стремительного роста курса доллара и евро ситуация изменилась. 

- Доходы у населения упали, а гонорары в долларах выросли, - объяснил наш собеседник. - Поэтому сейчас обратили внимание на российских исполнителей.

Фото: Wikipedia.org

Фото: Wikipedia.org

СПРАВКА. Залы, которые существуют в Казани
1. "Пирамида" - 1100 мест
2. "Уникс" - 1060 мест (большой зал) и 390 (малый)
3. "Баскет Холл" - 7000 мест
4. "Татнефть Арена" - 8485 мест
5. "Эрмитаж" - 2500 мест

Рамиль Бикмуллин, 11.12.2017, 18:19
Тэги: Культура
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Пойдете ли вы на выборы 18 марта 2018 года?

До окончания голосования осталось:
Да. Буду голосовать за действующего лидера государстваДа. Буду голосовать за «Против всех» (Собчак) Буду голосовать за других
Голосов: 37
Голосовать
Голосов: 7
Голосовать
Голосов: 17
Голосовать
Нет. Я не хожу на выборыМне еще нет 18 лет
Голосов: 3
Голосовать
Голосов: 2
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru