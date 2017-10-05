Казанские продюсеры рассказали, нужен ли Казани новый концертный зал на 5000 мест

Портал ProKazan.ru пообщался с экспертами и выслушал мнение горожан о том, нужна ли городу новая концертная площадка

К 2020 году, когда Татарстан будет с помпой отмечать столетний юбилей образования республики, в Казани хотят построить современный концертный зал на 5 тысяч мест.

- Есть несколько вариантов, где его разместить, - сказал Рустем Минниханов в марте этого года. - В центральной части города – нет. На другом берегу Казанки он бы хорошо вписался, красиво смотрелся и географически был бы удобен для горожан. Планы есть, думаю, что нам нужен такой зал.

По словам президента республики, специалисты уже работают над этой темой. Осенью премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел совещание по вопросу строительства концертного зала.

Портал ProKazan.ru пообщался с экспертами и выслушал мнение горожан о том, нужна ли городу новая концертная площадка.

Фото: tatar-inform.ru

Мнения "за"

Власти республики неожиданно поддержала участница "Евровидения" Полина Гагарина, которая посетила Казаь в конце ноября.

- Очень хотелось бы чтобы в Казани появился большой концертный зал, - сказала певица своим слушателям. - "Пирамида" и "Эрмитаж" не вмещают такого количества желающих и страждущих.

Полина Гагарина даже пообещала создать петицию о создании в Казани "красивого и классного концертного зала с большой, красивой сценой".

К слову, идея создания такой площадки не нова. Несколько лет назад, когда в Казань выступали музыкальные звезды мирового уровня, вынашивались планы по созданию специализированной концертной площадки. Это должна была быть площадка на уровне дублинского "О2", но этим планам не суждено было сбыться.

За строительство концертного зала выступает и директор "ShowMakers group" Владимир Шавгулидзе.

- Площадки, которые есть в городе не всегда могут соответствовать требованиям организаторов, - объясняет Владимир Шавгулидзе. - На данный момент из крупных площадок в Казани работают "Корстон", "Пирамида", концерт-холл "Эрмитаж". Проблема в том, что когда если есть мероприятие, которое может собрать более трех тысяч человек, то его просто негде проводить, так как спортивные объекты часто заняты. Мы вынуждены подстраиваться под график матчей, чтобы провести концерт в Баскет-холле или в "Татнефть Арене".

Фото: из личного архива

Мнения "против"

Но, как оказалось, есть в Казани и противники идеи строительства отдельного концертного зала.

- Есть "Татнефть Арена", "Дворец спорта", в "Корстоне" есть большой зал, - рассказал один из продюссеров, попросивший не называть его имени. - В следующем году откроется "Казань Экспо" с концертным залом, итак загрузка существующих площадок не обеспечивается. Зачем строить новый? Чтобы он простаивал?

По мнению нашего собеседника, новый концертный зал был бы восстребован, если бы сейчас в Казань, как и раньше, приезжали бы известные на весь мир музыканты. Но после введения санкций и стремительного роста курса доллара и евро ситуация изменилась.

- Доходы у населения упали, а гонорары в долларах выросли, - объяснил наш собеседник. - Поэтому сейчас обратили внимание на российских исполнителей.

Фото: Wikipedia.org

СПРАВКА. Залы, которые существуют в Казани

1. "Пирамида" - 1100 мест

2. "Уникс" - 1060 мест (большой зал) и 390 (малый)

3. "Баскет Холл" - 7000 мест

4. "Татнефть Арена" - 8485 мест

5. "Эрмитаж" - 2500 мест