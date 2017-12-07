Стало известно, в какую сумму обойдется татарстанцам новогодний стол

Стоимость набора продуктов питания для новогоднего стола татарстанцам обойдется в 5 тысяч 239 рублей. Такие данные приводит федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Так, ведомство рассчитало стоимость новогоднего стола из 29 продуктов на семью из четырех человек. В список продуктов вошли: икра лососевых рыб, мясокопченности, шоколадные конфеты, торты, фрукты и овощи. Из алкоголя — игристое вино, коньяк и водка.

Таким образом, новогодний стол в Татарстане в этом году подорожал на 4,77%.

Кстати, дороже всего набор продуктов для новогоднего стола обойдется в Чукотском автономном округе — 8,2 тыс рублей, а дешевле всего - в Ингушетии (3,1 тыс рублей).