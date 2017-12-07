В Татарстане разыскивают первокурсницу колледжа, которая пропала после третьей пары

В Татарстане полиция объявила в розыск 17-летнюю студентку-первокурсницу Альметьевского медицинского колледжа Рафоат Аноркулову, которая пропала накануне, 7 декабря. Информацию из соцсетей подтвердили в правоохранительных органах.

- Ушла из Альметьевского медицинского колледжа после третьей пары. Домой не вернулась. Приметы: 17 лет, среднего роста, примерно 1.60 м., бежево-золотистый платок, заколот брошью, темно синяя куртка, черные глаза, чёрная длинная юбка, - говорится в сообщении в соцсетях.

Ранее девушка из дома никогда не сбегала.

Полиция ведет розыск пропавшей.