СМИ: Минздрав предлагает ввести маркировку вредных и полезных продуктов

Ведомство уже планирует приступить к маркировке весной будущего года

Министерство здравоохранения РФ предлагает маркировать продукты, которые отвечают здоровому образу жизни, пишут «Известия».

Так, в ведомстве планируют разделить продукты питания на три группы и наклеить на них знаки отличия.

- Первая группа будет включать в себя «здоровые» продукты — свежие овощи, фрукты, свежие и замороженные мясо, птица, рыба, а также яйца и крупы. Во вторую группу попадут товары, которые не претендуют на обозначение «здоровых» - шоколад, кондитерские изделия, алкогольная продукция, - говорится в сообщении.

К третьей же группе можно отнести такие товары, как сушеные фрукты, орехи, сухие завтраки, полуфабрикаты.

Отмечается, что Минздрав уже планирует приступить к маркировке весной будущего года. Для этого ведомство намерено использовать систему «светофор» для обозначения полезности продуктов.