Властям Казани нужны еще пятьдесят велосипедов для постройки елки

Администрации Кировского и Московского районов Казани необходимо еще пятьдесят велосипедов для постройки новогодней елочной инсталляции, власти обратилась к казанцам с просьбой помочь их собрать. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

- Если вы хотите внести свою лепту в создание оригинального арт-объекта в виде елки, то скорее доставайте из гаражей свои старые велосипеды. Прокатиться на них уже нельзя, а память о любимом транспортном средстве останется на долгие годы, - призвала администрация в соцсетях.

Велоcипеды или велосипедные колеса принимают по адресу: улица Восстания, д. 42, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (с 12.00 до 13.00 обед) или по договоренности. Подробная информация по телефону (843) 557-76-41.

Елка будет установлена в преддверии новогодних праздников.