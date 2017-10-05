Властям Казани нужны еще пятьдесят велосипедов для постройки елки

Администрации Кировского и Московского районов Казани необходимо еще пятьдесят велосипедов для постройки новогодней елочной инсталляции, власти обратилась к казанцам с просьбой помочь их собрать. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.
- Если вы хотите внести свою лепту в создание оригинального арт-объекта в виде елки, то скорее доставайте из гаражей свои старые велосипеды. Прокатиться на них уже нельзя, а память о любимом транспортном средстве останется на долгие годы, - призвала администрация в соцсетях.
Велоcипеды или велосипедные колеса принимают по адресу: улица Восстания, д. 42, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (с 12.00 до 13.00 обед) или по договоренности. Подробная информация по телефону (843) 557-76-41.
Елка будет установлена в преддверии новогодних праздников.
Совсем немного времени остается до Новогодних праздников, в преддверии которых будет реализована наша инсталляция из велосипедов������ ⠀ Если вы хотите внести свою лепту в создание оригинального арт-объекта в виде ЁЛКИ, то скорее доставайте из гаражей свои старые велосипеды❗️ С НАС - МАЛЕНЬКИЙ СЮРПРИЗ КАЖДОМУ������ ⠀ Прокатиться на них уже нельзя, а память о любимом транспортном средстве останется на долгие годы☺️ ⠀ ♦️Прием велосипедов осуществляется: пн - пт; с 9.00 до 18.00 (12.00 - 13.00 - обед) ул. Восстания, д.82 (Администрация Кировского и Московского районов) ИЛИ ЖЕ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ ⠀ Подробная информация по телефону 557-76-41. #казаньстоличная #московскаяказань #кировскийрайонказань #казань #артобъект #живувказани