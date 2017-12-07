Глава штаба Собчак в Казани о «зашкваре», митингах, пытках и о том, стала ли она богаче

Интервью с главой предвыборного штаба Собчак в Казани Эльзой Нисанбековой

На прошлой неделе стало известно, что главой штаба Ксении Собчак в Казани стала известная казанская правозащитница Эльза Нисанбекова. ProKazan.ru поговорил с ней о предвыборной кампании кандидата “против всех”, стильных агитационных материалах и насмешках со стороны.

Когда и как вы получили предложение возглавить предвыборный штаб Ксении Собчак в Казани?

- Тимур Валеев, который изначально является по совместительству исполнительным директором “Открытой России” (общественная организация, учрежденная в 2001 году акционерами нефтяной компании ЮКОС и группой частных лиц для реализации благотворительных, образовательных и просветительских проектов, - прим.ред), попросил меня помочь с поиском того, кто возглавит штаб. Мы начали искать, но в какой-то момент он предложил возглавить штаб мне. Я не долго думала, просто взяла и согласилась. Просто потому, что мне импонирует то, что говорит Ксения Собчак.

Какие именно взгляды Собчак вам импонируют?

- Я юрист, и считаю, что Ксения права по поводу Басманного правосудия (устойчивое выражение, имеется ввиду заказной суд с целью политических репрессий - прим. ред). В Татарстане так можно назвать правосудие Вахитовского суда и пытки.



Непосредственно с самими пытками я не сталкивалась, но вся уголовно-исполнительная система у нас страдает. Я видела, как многих активистов сажали под административные аресты. Когда я к ним приходила в спецприемники, видела, в каких ужасных условиях они содержатся: там очень холодно, ужасные матрасы, содержание, отношение к людям. Например, к одному активисту приходили ОНК - орган, который создали специально, чтобы защищать людей, которые находятся в заключении. Они пришли, что-то поузнавали, а после этого к человеку изменилось отношение со стороны охраны. Бить не били, но начали вести себя более жестко, элементарно, не обращались на “вы”, хотя уважительное отношение прописано. И соответственно то, что нужно менять систему судов, я с этим сталкивалась. Эти две темы - это то, что задевает лично меня.

Как ваше окружение восприняло назначение?

- Люди, не интересующиеся политикой, за меня порадовались. Думаю, у них возник ассоциативный ряд “Собчак - Эльза”. Она знаменитость, а я элементарно, может быть, с ней познакомлюсь. Те, кто интересуется политикой, конечно, по-разному это восприняли. Кто-то говорит, что это “зашквар”, кто-то, наоборот, поздравляет. Но особого шквала негатива я не ощутила. Я еще, правда, не попадалась на глаза сторонникам Навального…

А шуточки?

- Пока я в течение года занималась правозащитной деятельностью, мой телефон был, наверное, у каждого третьего жителя Казани. Поэтому когда меня объявили главой штаба, посыпались сообщения от мужчин, но они не носили оскорбительный характер. Просто все вдруг поняли, что это “та самая Эльза”, которая защищает в судах. Наверное, в комментариях насмешки все-таки есть, но я их не читаю. Потому что мне изначально посоветовали не заглядывать туда.

О предвыборной кампании и митингах в Татарстане

Расскажите о цели избирательной кампании Собчак?

- Она в дальнейшем планирует заниматься политикой, планирует создавать партию. Это, как минимум, попытка начать серьезную политическую карьеру, заявить о себе, как о лидере. Передо мной конкретных задач в виде “надо, чтобы в Татарстане были такие-то проценты” не ставилось, но лично я ставлю себе цель на двузначное число процентов голосов. Сейчас мы открыли штабную почту и многие пишут слова поддержки. Что для меня стало приятной неожиданностью - это взрослые люди 60-х годов рождения.

В Казани будут проходить митинги?

- Первое мероприятие пройдет, когда приедет сама Ксения, это будет в декабре, числа пока неизвестны. Естественно, будет сбор подписей, скорее всего, в Казани пройдут одиночные пикеты. После выдвижения я планирую провести пикеты в ближайших городах, такие как Зеленодольск, Чистополь. Сколько выездов будет, пока неизвестно, это будет зависеть от того, как пойдет сбор, если в Казани у нас будет собираться необходимое число подписей, то 1-2. Учитывать надо и то, что сбор выходит на новогодние праздники, а Казань - город студенческий, то есть студенты, которые уедут, тоже должны иметь возможность подписаться.

Почему в других городах пройдут пикеты группами, а Казань обойдется лишь одиночными?

- В Казани будет находиться штаб, и особой необходимости подключать большое количество людей, выводить их в праздники на мороз просто нет. Все, кто хотят подписаться, могут просто прийти туда. Это только из соображений комфорта. В каждом городке мы, к сожалению, не можем позволить себе открывать штабы.

О своей зарплате и людях, которые будут голосовать за Собчак

Кто аудитория Собчак?

- Если честно, я себе портрет еще не составила. У нас по-прежнему продолжается регистрация всех желающих на сайте, и при каждом ее публичном выступлении возрастает количество подписчиков. Там есть и студенты, и выпускники 37-го года, и поколение 60-х годов. Очень разношерстная аудитория! Более того, мне поступил звонок из Мамадыша, там пенсионеры хотят организовать народный штаб Собчак, просят присылать им агитационные материалы. Естественно, мы хотим подключить всех желающих.

Вам платят зарплату?

- Да, но деньги не стали для меня причиной согласия. На меня не обрушилась куча денег, и я не стала богаче.



Фото telegram.me/Tvmoscow3

Чем будете завоевывать избирателей?

- На мой взгляд, у нас очень интересный агитматериал. Он стильный. Это не аляпистые агитки, на которых флаг Татарстана, что-то написано крупными буквами разным шрифтом. Он реально красивый. Плюс в Томске ставили кубы, они узнаваемы среди горожан.

А вы думали, что новая работа может быть для вас небезопасной?

- Я привыкла к тому, что к нам власти относятся раздражительно. И я готова к этому. У меня есть план: если к нам будут приходить с обыском, я, буду следить, чтобы обыск был в рамках уголовно-процессуального кодекса. Если будут отступления, я, конечно, буду жаловаться в суд.



Если нам будут отказывать в проведении митингов, я это тоже буду обжаловать. Да, возможно, это не даст какого-то результата, но в дальнейшем это можно будет обжаловать через Европейский суд по правам человека и получать какой-то результат. Да, он будет не прямо сейчас, но он будет.

Что будет после выборов, если Собчак не выиграет?

- Я планирую и дальше работать в “открытой России”, заниматься правозащитной деятельностью. Если давление усилится, если станет прямо невыносимо, я думаю перебраться в коммерческий сектор юриспруденции, стать адвокатом. Но менять свое мнение я все равно не буду. Многим же все равно, какие у меня политические взгляды, им важно, чтобы я в суде хорошо выступила и выиграла дело. Понятно, что при действующем режиме я не стану прокурором или судьей, но я в себе уверена.