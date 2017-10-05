Жители Татарстана назвали три самых коррумпированных профессии

В Татарстане три самых коррумпированных профессии - это сотрудники ГИБДД, медики и преподаватели вузов, именно представители этих профессиий, как считают татарстанцы, получают больше всего взяток. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник информационно-аналитического отдела Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Эльвира Юрасова.

При этом по итогам опросов коррумпированность сотрудников перечисленных ведомств в 2017 году снизилась в среднем на 20 процентов.

Однако проблему коррупции жители Татарстана считают не самой актуальной. В рейтинге основных проблем, согласно соцопросу, ей отводят 13-е место. Количество коррупционных проявлений за последние 5 лет также снижается — если в 2012 году каждый 7-й татарстанец попадал в коррупционную ситуацию, то в 2017 году — каждый 11-й.