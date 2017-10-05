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Жители Татарстана назвали три самых коррумпированных профессии

Жители Татарстана назвали три самых коррумпированных профессии
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В Татарстане три самых коррумпированных профессии - это сотрудники ГИБДД, медики и преподаватели вузов, именно представители этих профессиий, как считают татарстанцы, получают больше всего взяток. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник информационно-аналитического отдела Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Эльвира Юрасова.

При этом по итогам опросов коррумпированность сотрудников перечисленных ведомств в 2017 году снизилась в среднем на 20 процентов.

Однако проблему коррупции жители Татарстана считают не самой актуальной. В рейтинге основных проблем, согласно соцопросу, ей отводят 13-е место. Количество коррупционных проявлений за последние 5 лет также снижается — если в 2012 году каждый 7-й татарстанец попадал в коррупционную ситуацию, то в 2017 году — каждый 11-й.

Н. Вильданов, 07.12.2017, 16:12
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин07 декабря 2017, 16:17
три главных вора России утин,медведев и едриная россия!
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Анатолий07 декабря 2017, 16:24
Так не давайте эти самые взятки!!!
Лучший комментарий
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16
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Горожанин07 декабря 2017, 16:26
В ответ на комментарий пользователя
Так не давайте эти самые взятки!!!
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Толян, не дашь - тебе же хуже
7
5
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12807 декабря 2017, 16:26
Ни разу в жизни не платил ни медикам, ни ГАИшникам, ни преподавателям.
3
11
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Горожанин07 декабря 2017, 16:29
Одна профессия единорос,остальные приложение.
4
7
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Горожанин07 декабря 2017, 16:37
начнем с головы.
сами знаете. потом подлизы
2
8
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Горожанин07 декабря 2017, 16:47
А где эти опросы проходили? Я не помню такого
1
2
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ТатарчоноК07 декабря 2017, 16:51
Инженер-механик с сельскохозяйственным уклоном - самая коррумпированная профессия, однако..
3
13
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Горожанин07 декабря 2017, 17:09
,,замучаетесь пыль глотать,, если без дани
0
3
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ага07 декабря 2017, 17:22
В ответ на комментарий пользователя
Ни разу в жизни не платил ни медикам, ни ГАИшникам, ни преподавателям.
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Когда на права сдавал "вождение" , заплатил на третьем разе. В институте за зачет препод сам объявил размер "бакшиша". Вся группа скинулась, отдали. Потом, кто-то из группы в деканат сообщил. Препода пинком под зад выгнали, мы перездавали. Все нормально сдали.
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