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Что такое дог-боксы и зачем казанцы воруют из них пакеты?

Что такое дог-боксы и зачем казанцы воруют из них пакеты?
16+
Фото: Виктория Абдуллина
ProKazan.ru узнал, для чего установили «зеленые ящики» в парках

В ноябре этого года общественная организация «Зоозабота» установила дог-боксы в Горкинско-Ометьевском лесу. Они предназначены для того, чтобы владельцы собак могли убирать за своими питомцами.

Всего на территории парка поставили 5 дог-боксов. Их изготовление и установка обошлась в 65 000 рублей. Деньги на них были собраны с помощью онлайн-платформы «Карта инициатив».

— Так как сейчас идет тенденция благоустройства города, мы тоже решили попасть в эту тему. Разместили инициативу установки дог-боксов на сайте и собрали деньги в рекордно быстрые сроки — за месяц. Мы были удивлены, насколько большой отклик  получила эта идея. Даже те, у кого нет собак,  были готовы помогать материально, — рассказывает член совета общественной организации «Зоозабота» Диана Ахметшина

Как устроены дог-боксы?

Боксы состоят из двух секций. В верхнем отсеке лежат био-разлагающиеся пакеты. Владельцы собак могут использовать их при уборке за своими питомцами. Внизу расположен отсек для сброса собранных отходов.

Пока запасы гигиенических пакетов пополняют сами активисты. Однако они хотят, чтобы собаководы также принимали в этом участие. Пакеты быстро кончается — их пачками кто-то забирает из боксов.

— Радует, что еще никто ничего не украл и не сломал. Только иногда в боксы кидают обычный мусор и тащат оттуда пакеты. Я не знаю, что люди с ними делают, разве только приносят домой с чувством того, что это их добыча, — отмечает Диана Ахметшина.

Также полагается, что у отходов жизнедеятельности животных должен быть иной способ утилизации. И их необходимо собирать отдельно от обычного мусора. Но на это нужно дополнительное финансирование, которого нет. А пока обслуживанием дог-боксов занимаются те же службы, что убирают парк. Поэтому отходы из них утилизируются вместе с остальным мусором.   

Воспитание и культура

К сожалению, далеко не все владельцы собак убирают за своими питомцами. Активисты называют основной целью проекта создание культуры выгула собак, а также повышение уважения горожан друг к другу.

Диана Ахметшина отмечает, что дог-боксы призваны стимулировать собаководов убирать отходы жизнедеятельности своих питомцев:

— Мы надеемся, что люди, увидев эти установки в парках, задумаются: раз оно стоит и им польются, почему бы и мне не убрать за моим животным. Все-таки зачатки совести есть практически у всех. Возможно, некоторые просто стесняются или не знают, как и где это сделать. Поэтому наша задача показать, что убирать за животным — это нормальная и распространенная практика.

Сейчас решается вопрос о размещении социальной рекламы на боксах. По задумке авторов проекта, она должна объяснять важность использования дог-боксов и включать небольшую инструкцию по их эксплуатации.

Дальнейшие планы

В планах «Зоозаботы» продолжить установку боксов: поставить их вдоль пляжей, прогулочных зон и в других парках. Активисты мечтают, что администрация Казани подхватит инициативу и поможет в ее реализации.

— Печально, что боксы не являются неотъемлемой частью при благоустройстве парков и скверов. Пока общественникам и обычным гражданам приходится брать инициативу в свои руки. Мы, конечно, надеемся, что появятся люди, которые будут заинтересованы вложиться в социально ответственный бизнес и поучаствовать в расширении этого проекта, — рассказывает Диана. 

Пока члены инициативной группы собирают обратную связь от горожан и предложения по местам установки боксов. Если инвесторы не появятся, то средства на строительство будут вновь собираться с помощью ресурса «Карта инициатив».

Виктория Абдуллина, 07.12.2017, 19:09
Тэги: Парки и скверы Татарстана, Животные
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Комментарии

Горожанин07 декабря 2017, 19:31
Очень удобно еду заворачивать, когда идем на работу, завернул сосиски, потом съел
2
1
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Горожанин07 декабря 2017, 20:07
Извините, конечно, но о каком воспитании и уборке за собаками идет речь, если пакеты воруют? Стыдоба какая
0
3
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Горожанин07 декабря 2017, 20:16
Идея отличная. И я бы денег дал на такое дело. Но с нашим менталитетом и в нашей стране лет двадцать точно не осуществимая.
1
1
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Горожанин07 декабря 2017, 20:31
И чем Карлсон лучше собаки, сказал Малыш, убирая какашки Карлсона
0
0
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