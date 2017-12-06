Мусульмане пожаловались мэру Челнов на «эротическую рекламу» на проспектах

Совет старейшин мухтасибата Набережных Челнов пожаловался мэру автограда Наилю Магдееву на «аморальную рекламу» на проспектах, сообщает пресс-служба организации.

Так, по их мнению, на проспекте Мира установлены два рекламных щита с изображением обнаженных женщин.

- Такая реклама унизительная для пожилых людей и неправильно влияет на воспитание детей, - говорится в сообщении.

Они также обеспокоены тем, что не хватает рекламы на татарском языке. Поэтому они просят взять мэра эти проблемы на контроль.