Стало известно, по каким причинам в «Рубине» возникли финансовые проблемы

Руководство «Рубина» намерено решить все финансовые проблемы за два года. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Отмечается, что финансовые проблемы в клубе возникли по двум причинам.

- От предыдущего руководства клуба остались большие долги. Также остался кредит на 2 млрд рублей, который «Рубин» брал у Татфондбанка, - говорится в сообщении.

Во-вторых, прежнее руководство не смогло трудоустроить 6-8 игроков «Рубина» с самыми большими зарплатами. Это помогло бы разгрузить бюджет клуба.

Издание также сообщает, что сейчас в «Рубине» есть ряд дорогих игроков, которых необходимо продать.

Напомним, ранее стало известно, что казанский футбольный клуб «Рубин» уже 4 месяца не платит игрокам зарплату. Все футболисты угрожают разорвать контракт и уйти на правах свободных агентов в январе. Клуб может покинуть бывший игрок «Арсенала» Алекс Сонг и французский полузащитник Янн М'Вила. Общая сумма задолженности перед игроками около 10 млн евро.

В самом клубе порталу ProKazan.ru не стали комментировать данную информацию.