Минниханов о выдвижении Путина: «Мы должны забыть обиды и достойно провести выборы РФ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал решение президента РФ Владимира Путина выдвинуться на новый срок, отметим, что нужно забыть все обиды и достойно провести выборы.

- Мы должны забыть все свои обиды и достойно провести выборы президента РФ. Это доверие очень важно. Мы должны забыть про все наши обиды и показать единение нации и оказать поддержку нашему президенту, - сказал Минниханов.

Напомним, сегодня Владимир Путин официально заявил о своем намерении баллотироваться в президенты РФ.