СМИ: «Рубин» 4 месяца не платит игрокам зарплату

Футболисты клуба угрожают разорвать контракт и уйти на правах свободных агентов в январе

Казанский футбольный клуб «Рубин» уже 4 месяца не платит игрокам зарплату. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

- Один из крупнейших российских клубов «Рубин» охвачен финансовым кризисом. За последние четыре месяца клуб не смог выплатить зарплату своим игрокам, - утверждает издание.

По информации источника, все футболисты угрожают разорвать контракт и уйти на правах свободных агентов в январе.

Отмечается, что казанский клуб может покинуть бывший игрок «Арсенала» Алекс Сонг и французский полузащитник Янн М'Вила. Общая сумма задолженности перед игроками около 10 млн евро.

Кстати, «Рубин» после последнего матча «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице с 20 очками в активе.

В «Рубине» порталу ProKazan.ru не стали комментировать данную информацию.

- Мы пока воздерживаемся от комментариев по данному вопросу, - сказал порталу ProKazan.ru пресс-секретарь клуба Михаил Степанов.