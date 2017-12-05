Официально: Путин объявил об участии в президентских выборах

Владимира Путина впервые избрали на пост президента в 2000 году

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен принять участие в президентских выборах, которые пройдут в 2018 году. Об этом он сообщил в Нижнем Новгороде, выступая перед рабочими Горьковского автомобильного завода.

- Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента. Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит, - заявил глава государства.

Напомним, ранее Путин на форуме «Доброволец России-2017» заявил, что готов принять участие в следующих президентских выборах, однако решение еще не принято.

Отметим, что Владимира Путина впервые избрали на пост президента страны в 2000 году. Очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года.