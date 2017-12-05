Путин объявил, что готов участвовать в выборах президента России, но решения еще не принял

Президент России Владимир Путин заявил, что готов принять участие в следующих президентских выборах, однако решение еще не принято.

- Решение о моем участии в выборах президента будет принято в ближайшее время, — заявил Путин на форуме "Доброволец России-2017", трансляцию вело Russia Today.

Гостями мероприятия, в котором принял участие и президент РФ, стали около 15 тыс. волонтеров из 85 регионов России, которые внесли значительный вклад в развитие добровольческого движения.

Ранее о своих президентских амбициях объявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сооснователь "Яблока" Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, оппозиционер Алексей Навальный, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, бизнесмен Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.