Казанский лыжник готов выступить под нейтральным флагом после отстранения РФ от Олимпиады

Портал ProKazan.ru пообщался с участниками зимних олимпийских игр в Сочи и узнал их мнение о скандальном решении МОК

Зимние Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее пройдут без участия российской сборной. Накануне на заседании исполкома Международного олимпийского комитета приняли решение о дисквалификации российского олимпийского комитета.

Портал ProKazan.ru пообщался с татарстанскими спортсменами, участвовавшими в зимней Олимпиаде в Сочи и узнал их мнение о резонансном решение МОК.

"Я уже подала документы в Спортивный арбитражный суд"

Российская лыжница из Зеленодольска Анастасия Доценко и еще семь российских лыжников были пожизненно отстранены от олимпийских игр по решению МОК, поэтому как никто другой знает, что сейчас испытывают спортсмены нашей сборной.

- Решение было ожидаемо, травля на российский спорт продолжается, - рассказала Анастасия Доценко порталу ProKazan.ru. - Я считаю Олимпийские игры без спортсменов российской сборной будут неполноценными.

Сама Анастасия Доценко намерена бороться за свою спортивную карьеру и уже подала документы в Спортивный арбитражный суд. А пока намерена поддерживать форму с помощью индивидуальных тренировок в России.

"Буду участвовать под нейтральным флагом"

Татарстанец Нияз Набеев - участник зимних Олимпийских игр 2010 года, бронзовый призёр зимних Универсиад 2011 и 2015 годов в командных соревнованиях.

- Я считаю, что если у МОК достаточно доказательств государственной системы допинга в РФ, то он вправе исключить Олимпийский комитет России из списка своих членов, потому что это нарушает принципы олимпийского движения, - рассказал Нияз Набеев. - И не имеет значения насколько большая страна или личное мнение чиновников.

Татарстанский двоеборец уверен, что у "чистых" спортсменов проблем быть не должно. Они поедут в Корею, будут участвовать в Играх и завоевывать медали. Для них почти ничего не изменилось.

Сам Нияз Набеев готов выступать в Корее под нейтральным флагом.

- Да, я готов, несмотря на то, что не тренируюсь в составе сборной России, на данный момент я выполнил квалификационный норматив для участия в играх.