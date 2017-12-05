Стало известно о скорой отставке главы Тукаевского района Татарстана

Глава Тукаевского района Василь Хазеев покинет свой пост 8 декабря, пишет газета «Светлый путь».
Данный вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании Cовета Тукаевского района 8 декабря.
Василь Хазеев занимает пост главы Тукаевского района с июня 2010 года.
Кстати
Василь Хазеев родился в Тукаевском районе Республики Татарстан. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. М.Горького.
В 1982 - 1985 гг. - главный инженер колхоза им. Калинина Тукаевского района.
В 1985 - 1991 гг. - руководитель колхоза им. Калинина Тукаевского района.
В 1991 - 1993 гг. - заместитель мэра г. Набережные Челны.
В 1993 - 1997 гг. - глава администрации Тукаевского района.
В 1997 - 2004 гг. - руководитель Набережночелнинского элеватора.
В 2004 - 2005 гг. - начальник межрайонного отдела №10 управления Роснедвижимости по г. Набережные Челны и Тукаевскому району.
В 2006 - 2010 гг. - глава Комсомольского района г. Набережные Челны.
С июня 2010 г. - глава муниципального образования "Тукаевский муниципальный район".