В Казани в палате больницы нашли повешенным пациента

В Казани в палате терапевтического отделения больницы №12 по улице Лечебная накануне утром нашли повешенным на кровати пациента, об этом сообщил истчоник ProKazan.ru.

- 62-летний мужчина, который находился в больнице из-за заболевания сердца, был найден мертвым около 6 часов утра. Сейчас Следственный комитет ведет проверку происшествия, рассматриваются все версии, - рассказали ProKazan.ru.

По завершению проверки будет принято процессуальное решение.