Подробности ЧП в РТ, в котором ученик получил химический ожог: все произошло в столовой

Появились подробности ЧП в Нижнекамске, в результате которого ученик одной из школ получил сильные химические ожоги, передает телеканал «НТР24».

Стало известно, что ЧП произошло в школьной столовой, а не на уроке химии, как сообщалось ранее. Среди подозреваемых шесть человек — все они попали в объектив камеры видеонаблюдения. Однако, кто именно высыпал порошок на голову ученика — никто не видел.

В настоящее время опрошены все ученики и учителя школы. По данному факту прокуратура начала проверку.

Напомним, мальчику на голову высыпали аммиачную селитру, после чего он отправился в туалет, чтобы смыть вещество. Однако, как только вода попала на кожу, началась химическая реакция. В результате мальчик получил ожог головы, шеи, плеча и живота второй степени.