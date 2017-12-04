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Подробности ЧП в РТ, в котором ученик получил химический ожог: все произошло в столовой

Подробности ЧП в РТ, в котором ученик получил химический ожог: все произошло в столовой
16+
Фото: НТР24

Появились подробности ЧП в Нижнекамске, в результате которого ученик одной из школ получил сильные химические ожоги, передает телеканал «НТР24».

Стало известно, что ЧП произошло в школьной столовой, а не на уроке химии, как сообщалось ранее. Среди подозреваемых шесть человек — все они попали в объектив камеры видеонаблюдения. Однако, кто именно высыпал порошок на голову ученика — никто не видел.

В настоящее время опрошены все ученики и учителя школы. По данному факту прокуратура начала проверку.

Напомним, мальчику на голову высыпали аммиачную селитру, после чего он отправился в туалет, чтобы смыть вещество. Однако, как только вода попала на кожу, началась химическая реакция. В результате мальчик получил ожог головы, шеи, плеча и живота второй степени. 

Элина Валеева, 05.12.2017, 17:50
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин05 декабря 2017, 18:07
Не хотел татарский учить
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миха05 декабря 2017, 18:10
не хотят сдавать товарища, пусть вместе оплачивают лечение
0
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555505 декабря 2017, 18:16
Какой к черту ожог 2 степени. Это обычный ожог 1 степени, не останется и следа.
Селитра не сильно нагревается.
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ТатарчоноК05 декабря 2017, 18:23
Попытка оправдать информациооный прокол. Когда сначала сообщают, что произошло на уроке химии, а на следующий день - в столовой, то это ни как не назовёшь ПОДРОБНОСТЯМИ..
0
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Горожанин05 декабря 2017, 18:27
Учил бы химию не стал бы смывать водой
0
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