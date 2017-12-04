Казанские отели будут штрафовать за накрутку цен во время ЧМ-2018

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года Роспотребнадзор по РТ будет штрафовать отели Казани и других городов Татарстана за накрутку цен, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, размер штрафа на юридическое лицо составит двукратный размер от выручки.

Отметим, что стандартный номер в отеле «без звезд» должен стоить не более 3400 рублей в сутки, номер высшей категории — 6800 рублей. К примеру, гостиницы, имеющие категорию «Одна звезда» должны выставить тариф до 10 тысяч 200 рублей в сутки.

Отели, имеющие категорию «Две звезды», обязаны выставить следующие тарифы: номер высшей категории – до 11 тысяч 330 рублей, иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения – до 6360 рублей.

При этом, самый дорогой гостиничный номер во время ЧМ в Казани будет стоить 85 тысяч рублей. Такую сумму придется выложить за номер повышенной комфортности в пятизвездочном отеле.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

По итогам жеребьевки на стадионе «Казань Арена» сыграют следующие команды:

16 июня: Франция - Австралия (группа С)

20 июня: Иран - Испания (группа B)

24 июня: Польша - Колумбия (Группа Н)

27 июня: Республика Корея - Германия (группа F)

30 июня: 1/8 финала (1-е место группы C - 2-е место группы D)

6 июля: 1/4 финала (Победитель матча №53 - Победитель матча №54).