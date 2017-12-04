В Казани ГИБДД устроила погоню со стрельбой за лихачем, который протаранил несколько авто

Накануне в Казани сотрудники ГИБДД устроили погоню за нарушителем, который протаранил несколько автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что внимание сотрудников ГИБДД, которые дежурили на улице Тихомирнова, привлек автомобиль ВАЗ-2107, нарушивший ПДД.

- Требованию сотрудников полиции об остановке водитель не подчинился и попытался скрыться, протаранив при этом несколько припаркованных автомобилей, - говорится в сообщении.

В итоге полицейские начали преследование. Пытаясь оторваться от патрульной машины, водитель неоднократно нарушил ПДД, выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на красный свет. Отмечается, что сотрудники полиции неоднократно требовали от водителя прижаться к обочине, но он продолжал игнорировать их требования. Тогда один из полицейских выстрелил вверх, после чего несколько раз выстрелил по колесам «семерки».

- После этого нарушитель остановился, но тут же начал двигаться задним ходом, совершив столкновение с двумя патрульными автомобилями. Сотрудник ГИБДД еще раз выстрелил по колесам ВАЗа, в результате чего он съехал на обочину и не смог двигаться дальше, - сообщили в МВД.

Позже выяснилось, что за рулем «семерки» находился 27-летний житель Лаишевского района. Мужчина был пьян и никогда не имел водительских прав. Также было установлено, что задержанный 16 раз привлекался к административной ответственности. В настоящее время в отношении нарушителя составлены семь административных протоколов.