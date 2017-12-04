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В Казани ГИБДД устроила погоню со стрельбой за лихачем, который протаранил несколько авто

В Казани ГИБДД устроила погоню со стрельбой за лихачем, который протаранил несколько авто
16+
Фото: скриншот видео

Накануне в Казани сотрудники ГИБДД устроили погоню за нарушителем, который протаранил несколько автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что внимание сотрудников ГИБДД, которые дежурили на улице Тихомирнова, привлек автомобиль ВАЗ-2107, нарушивший ПДД.

- Требованию сотрудников полиции об остановке водитель не подчинился и попытался скрыться, протаранив при этом несколько припаркованных автомобилей, - говорится в сообщении.

В итоге полицейские начали преследование. Пытаясь оторваться от патрульной машины, водитель неоднократно нарушил ПДД, выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на красный свет. Отмечается, что сотрудники полиции неоднократно требовали от водителя прижаться к обочине, но он продолжал игнорировать их требования. Тогда один из полицейских выстрелил вверх, после чего несколько раз выстрелил по колесам «семерки».

- После этого нарушитель остановился, но тут же начал двигаться задним ходом, совершив столкновение с двумя патрульными автомобилями. Сотрудник ГИБДД еще раз выстрелил по колесам ВАЗа, в результате чего он съехал на обочину и не смог двигаться дальше, - сообщили в МВД.

Позже выяснилось, что за рулем «семерки» находился 27-летний житель Лаишевского района. Мужчина был пьян и никогда не имел водительских прав. Также было установлено, что задержанный 16 раз привлекался к административной ответственности. В настоящее время в отношении нарушителя составлены семь административных протоколов.

Элина Валеева, 05.12.2017, 14:08
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин05 декабря 2017, 14:14
и что? закройте его куда-нибудь, а то накатали бумажки и гуляй
Лучший комментарий
1
15
Согласны с автором?
12805 декабря 2017, 14:23
В Казани они стреляют, а по дороге в аэропорт стрелять боятся. Д.., б..!
2
4
Согласны с автором?
Дед05 декабря 2017, 14:27
Может лучше к таким нарушителям открывать стрельбу на поражение, тогда подгузники боятся будут. Вот тогда будет порядок на дорогах. Я лично выезжаю редко и всегда с собой имею ТТ для ( я уже прожил и не боюсь наглова подгузника пристрелить).
4
8
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 14:28
здесь уже уголовка, а не административка должна быть
0
11
Согласны с автором?
Дед05 декабря 2017, 14:29
В ответ на комментарий пользователя
здесь уже уголовка, а не административка должна быть
Развернуть
Пожурят и отпустят с миром.
2
5
Согласны с автором?
Дед05 декабря 2017, 14:30
В ответ на комментарий пользователя
В Казани они стреляют, а по дороге в аэропорт стрелять боятся. Д.., б..!
Развернуть
В аэропорту люди которые могут зря пострадать.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 14:30
КоАП РФ Статья 12.25. ч2. Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей.

Мусорки оборзели вкрай
2
2
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 14:32
Изолировать урода!
0
4
Согласны с автором?
12805 декабря 2017, 14:32
В ответ на комментарий пользователя
В аэропорту люди которые могут зря пострадать.
Развернуть
Читать научись - по дороге в аэропорт
1
0
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 14:33
хотел в аэропорт на самолет опаздывал? типа второй чудак который ездил внутри здания? жаль не доехал - посмотрели бы как работает перехват заезда в аэропорт
0
2
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 14:34
Жалко, что не пристрелили этот биомусор! Откуда только эти выродки берутся?
1
4
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 14:34
В ответ на комментарий пользователя
здесь уже уголовка, а не административка должна быть
Развернуть
500-800 руб штраф за погоню, куле. Раза 3 сваливал от ментов - один раз только погнались, 50% со скидкой заплатил
2
2
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
КоАП РФ Статья 12.25. ч2. Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей.

Мусорки оборзели вкрай
Развернуть
Чей там голос из под шконки ?
3
0
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
500-800 руб штраф за погоню, куле. Раза 3 сваливал от ментов - один раз только погнались, 50% со скидкой заплатил
Развернуть
Ты по ходу такая же аульная овца из Нижних Чепчугов ?:-D
1
0
Согласны с автором?
Дед05 декабря 2017, 14:44
Прочитал бегло, да, по дороге в аэропорт. И ещё, обращаться нужно на ВЫ. Если конечно ты воспитан не в стоиле домашних животных.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 15:01
В ответ на комментарий пользователя
Прочитал бегло, да, по дороге в аэропорт. И ещё, обращаться нужно на ВЫ. Если конечно ты воспитан не в стоиле домашних животных.
Развернуть
на ВЫ. Если конечно ты

А ТЫ воспитан? покажи пример - обратись на ВЫ!!!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 15:04
В ответ на комментарий пользователя
Чей там голос из под шконки ?
Развернуть
Аргументы кончились? Загуглите, за погоню только штраф. Сам2 раза сваливал бухой, оба раза прокатило
1
1
Согласны с автором?
Дед05 декабря 2017, 15:16
В ответ на комментарий пользователя
на ВЫ. Если конечно ты

А ТЫ воспитан? покажи пример - обратись на ВЫ!!!
Развернуть
Сопляк, моему старшему сыну 56 лет. Я уж прадедушка. У меня 6 сыновей и 2 дочки.
1
0
Согласны с автором?
Дед05 декабря 2017, 15:17
В ответ на комментарий пользователя
на ВЫ. Если конечно ты

А ТЫ воспитан? покажи пример - обратись на ВЫ!!!
Развернуть
Прапрадедушка.
0
0
Согласны с автором?
Дед05 декабря 2017, 15:18
В ответ на комментарий пользователя
на ВЫ. Если конечно ты

А ТЫ воспитан? покажи пример - обратись на ВЫ!!!
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Душа у меня молодая!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 15:20
В ютубе есть видео как казанские гибдд вежливо. течении часа уговаривают водителей премиум автомобилей остановиться, катаясь за ними по всему городу. здесь видимо не тот случай.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 15:22
В ответ на комментарий пользователя
Сопляк, моему старшему сыну 56 лет. Я уж прадедушка. У меня 6 сыновей и 2 дочки.
Развернуть
Ещё у гитлера отсасывал, дедуля?
1
2
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 15:28
В ответ на комментарий пользователя
Ещё у гитлера отсасывал, дедуля?
Развернуть
а ты у горшка ..идораз
0
1
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 15:30
В ответ на комментарий пользователя
а ты у горшка ..идораз
Развернуть
Как будто это что-то плохое?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 15:32
- Требованию сотрудников полиции об остановке водитель не подчинился и попытался скрыться, протаранив при этом несколько припаркованных автомобилей, - говорится в сообщении.
В итоге полицейские начали преследование. Пытаясь оторваться от патрульной машины, водитель неоднократно нарушил ПДД, выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на красный свет.

КТО НА КОМ СТОЯЛ??? СПРОВОЦИРОВАЛИ ПОГОНЕЙ ДТП, ЛАДНО НИКТО НЕ ПОГИБ. КОВБОИ БЕЗ МОЗГОВ. НЕ БЕЗОПАСНЕЕ БЫЛО ПО МАРШРУТУ ДВИЖЕНИЯ НАРУШИТЕЛЯ ДОРОГУ ПЕРЕКРЫТЬ???? НЭААААА, НЕ СЛЫШАЛ, АААААА, В ПОГОНЮЮЮ, ПОГОНЮ, ПОГОНЮ, ГОРЯЧЕЕЕЕЕЙ КРОВИ. ТРАТАТАТАТАТАТА!!!!
0
0
Согласны с автором?
Горожансто05 декабря 2017, 15:41
Давить их надо было безжалостно ментов
0
0
Согласны с автором?
Горожанин05 декабря 2017, 15:42
В ответ на комментарий пользователя
а ты у горшка ..идораз
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а ты а ты а ты ..... чё как дети то
0
0
Согласны с автором?
Дед05 декабря 2017, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
Ещё у гитлера отсасывал, дедуля?
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Нет, Гитлера не видел, мне 1 годик был когда война началась.
0
0
Согласны с автором?

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