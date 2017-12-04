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В Казани начали сносить здание чайханы «Регистан» на Адоратского‍

В Казани начали сносить здание чайханы «Регистан» на Адоратского‍
16+
Фото: "Бизнес Online"
Здание планируют снести в течение двух часов

В Казани начали сносить здание чайханы "Регистан" на улице Адоратского, строительство которой было признано незаконным. Об этом сообщает "Татар Информ".

Из помещения чайханы работники уже вынесли все ценное, здание планируют снести в течение двух часов.

Cудом от 20 июля здание чайханы было признано незаконной постройкой, и, соответственно, подлежит сносу. Добровольный срок сноса истек еще полгода назад, однако решение суда не было исполнено.

Н. Вильданов, 05.12.2017, 13:30
Тэги: Строительство
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Комментарии

Горожанин05 декабря 2017, 13:40
Отличная новость...пустьидут работатьна завод..
5
2
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Горожанин05 декабря 2017, 13:52
....точнее на рынок
3
1
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Горожанин05 декабря 2017, 13:59
Самое странное в этой и подобных ситуациях то, что куча " самовольных построек" тихо и мирно стоит несколько лет. Подключено электричество, водопровод и тд ...и никого не волнует что все это незаконно.. незаметный самострой, почти невидимый, активно работающий
Лучший комментарий
0
13
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Горожанин05 декабря 2017, 14:02
В ответ на комментарий пользователя
Самое странное в этой и подобных ситуациях то, что куча " самовольных построек" тихо и мирно стоит несколько лет. Подключено электричество, водопровод и тд ...и никого не волнует что все это незаконно.. незаметный самострой, почти невидимый, активно работающий
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Стоит пожаловаться в Народный контроль, там обязаны высказаться по этому поводу
1
2
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Горожанин05 декабря 2017, 14:12
В ответ на комментарий пользователя
Стоит пожаловаться в Народный контроль, там обязаны высказаться по этому поводу
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Выскажутся, и на этом все.
0
0
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jjj05 декабря 2017, 14:12
Наконец-то! Рассадник ваххабизма и черноты!
0
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ага05 декабря 2017, 14:13
В ответ на комментарий пользователя
Самое странное в этой и подобных ситуациях то, что куча " самовольных построек" тихо и мирно стоит несколько лет. Подключено электричество, водопровод и тд ...и никого не волнует что все это незаконно.. незаметный самострой, почти невидимый, активно работающий
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Очевидно же, что чайханщики "заносили" в местную управу.
0
0
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Ильнур Рамазанов05 декабря 2017, 14:15
В ответ на комментарий пользователя
Самое странное в этой и подобных ситуациях то, что куча " самовольных построек" тихо и мирно стоит несколько лет. Подключено электричество, водопровод и тд ...и никого не волнует что все это незаконно.. незаметный самострой, почти невидимый, активно работающий
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Полностью поддерживаю. Причем счета за электричество,тепло,воду и газ я уверен им приходили исправно и они их оплачивали. Неудевлюсь если еще и налог на недвижимость им приходил.
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