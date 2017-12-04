В Казани начали сносить здание чайханы «Регистан» на Адоратского‍

Здание планируют снести в течение двух часов

В Казани начали сносить здание чайханы "Регистан" на улице Адоратского, строительство которой было признано незаконным. Об этом сообщает "Татар Информ".

Из помещения чайханы работники уже вынесли все ценное, здание планируют снести в течение двух часов.

Cудом от 20 июля здание чайханы было признано незаконной постройкой, и, соответственно, подлежит сносу. Добровольный срок сноса истек еще полгода назад, однако решение суда не было исполнено.