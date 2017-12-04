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Ремонт Казанского цирка продолжится в 2018 году: дата открытия пока неизвестна

Ремонт Казанского цирка продолжится в 2018 году: дата открытия пока неизвестна
16+
Фото: ProKazan.ru
В 2018 году планируют завершить ремонт в «хвостовой» части цирка

Ремонт в «хвостовой» части Казанского цирка планируют завершить в первой половине 2018 года. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

- В этой части цирка располагается цирковая школа, здесь обновят интерьер, - сообщили в ведомстве.

Однако, когда откроется цирк - пока неизвестно. 

Напомним, ранее стало известно, что первую очередь реставрации легендарного цирка завершат в конце декабря текущего года. В планах — реставрация конструкции тарелки и входных дверей.

На сегодняшний день выполнены работы по отоплению, электрике, ведутся отделочные работы. Также ремонтируются все помещения, в том числе и служебные, и помещения, где содержатся животные.

Отметим, что цирк на ремонт закрылся в конце апреля этого года.

Люция Кашапова, 05.12.2017, 11:33
Тэги: Строительство
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Комментарии

Горожанин05 декабря 2017, 11:41
ПСО что ли реставрирует?:-D Им как раз эта тема близка - цирк похож на летающую тарелку - они же для космоса все строят
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Горожанин05 декабря 2017, 11:52
Видимо подрядчикам удаЩа улыбнулась, по этому ничего не успевают:-D
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Горожанин05 декабря 2017, 11:54
была инфа что до нового года открою. хотя да. там год не был указан. скорее всего 2020 год. вот mудаки
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Горожанин05 декабря 2017, 12:05
Вот и хорошо что начали ремонтировать, пусть теперь до победного делают. В последние года там очень грустно внутри смотрелось, такое ощущение что еще с моего детства там ничего не менялось.
0
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Горожанин05 декабря 2017, 12:19
В этом случае-согласны подождать,лишь бы качественно все сделали. Давно цирк в ремонте нуждался.
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Горожанин05 декабря 2017, 12:20
В ответ на комментарий пользователя
была инфа что до нового года открою. хотя да. там год не был указан. скорее всего 2020 год. вот mудаки
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До Нового года - впервые слышу. Он и закрылся то где-то весной. Не реально успеть.
0
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Горожанин05 декабря 2017, 12:20
В ответ на комментарий пользователя
ПСО что ли реставрирует?:-D Им как раз эта тема близка - цирк похож на летающую тарелку - они же для космоса все строят
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Пусть будет летающей тарелкой,оригинально)))
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Горожанин05 декабря 2017, 12:36
Всё просто: деньги с ремонта цирка перекинули на поддержку татарского языка)
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