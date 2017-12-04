Ремонт Казанского цирка продолжится в 2018 году: дата открытия пока неизвестна

В 2018 году планируют завершить ремонт в «хвостовой» части цирка

Ремонт в «хвостовой» части Казанского цирка планируют завершить в первой половине 2018 года. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

- В этой части цирка располагается цирковая школа, здесь обновят интерьер, - сообщили в ведомстве.

Однако, когда откроется цирк - пока неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что первую очередь реставрации легендарного цирка завершат в конце декабря текущего года. В планах — реставрация конструкции тарелки и входных дверей.

На сегодняшний день выполнены работы по отоплению, электрике, ведутся отделочные работы. Также ремонтируются все помещения, в том числе и служебные, и помещения, где содержатся животные.

Отметим, что цирк на ремонт закрылся в конце апреля этого года.