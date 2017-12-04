Мэрия Казани уже в 11 раз отказалась согласовывать митинг с участием Алексея Навального

В Исполкоме Казани в 11 отказались согласовывать митинг сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает «Idel.Реалии».

Накануне активисты подали три уведомления о проведении митингов - 15, 16 и 17 декабря. Чиновникам было предложено согласовать три площадки — в парке «Крылья Советов», на площадке у ДК Саид-Галеева в Дербышках и на площадке перед новым ипподромом. Предполагалось, что в митинге примут участие около 1,5 тысяч человек.

Однако в мэрии заявили, что организаторы акции не смогу обеспечить безопасность на митинге.

- В поданных вами уведомлениях формами и методами обеспечения организаторами публичных мероприятий общественного порядка указаны: гарантирование соблюдения общественного порядка и в случае его нарушения немедленное сообщение об этом сотрудникам полиции. С учетом численности участников публичного мероприятия в количестве 1500 человек требуется повышенная внимательность со стороны организаторов публичных мероприятий к их безопасности, а также безопасности иных граждан, находящихся в предельной близости от места проведения публичных мероприятий, но не являющихся участниками, - говорится в сообщении.