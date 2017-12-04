«Татнефть» планирует выпускать автобензин

«Татнефть» планирует выпускать автомобильный бензин к лету 2018 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что оборудование для производства автобензина хотят ввести в эксплуатацию во 2 квартале следующего года на нефтеперерабатывающем комплексе «Танеко». Так, компания планирует выпускать 875 тыс тонн автомобильного бензина, который в настоящее время не производится.

- Планируемые сроки ввода установок в 2018 году: I квартал 2018 года: установка изомеризации, гидроочистки дизельного топлива и керосина; II квартал 2018 года: ЭЛОУ-АВТ-6, секции комплекса получения ароматики с узлом смешения бензинов; IV квартал 2018 года: блок вакуумирования остатка висбрекинга, - говорится в сообщении.

Отметим, что «Танеко» - «дочка» «Татнефти». Нефтекомплекс введен в эксплуатацию в 2011 году.