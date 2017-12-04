Минюст России признал татарстанское СМИ иностранным агентом

Минюст РФ опубликовал первый список СМИ, которым присвоен статус иноагента, согласно списку, подразделение радио "Свобода" в Поволжье - издание "Idel.Реалии", пишущее про ситуацию в Татарстане, стало одним из первых изданий с таким статусом.

В список также вошли "Голос Америки", Радио "Свободная ЕвропаРадио Свобода", телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi) и ряд других СМИ, отмечают "Известия"

Пресс-служба ведомства подчеркивает, что эти СМИ были признаны решениями Минюста иностранными агентами 5 декабря в соответствии с законом "О средствах массовой информации".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к иностранным агентам зарубежные СМИ. Согласно этому документу, средство массовой информации может быть признано "иноагентом", если оно получает финансирование из-за рубежа.