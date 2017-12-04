Сегодня в Казани ожидается мокрый снег и сильный ветер

Сегодня, 5 декабря, в Казани ожидается мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный сильный, порывами до 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха днем от -1 до +1 градуса. На дорогах гололедица, местами сильная, снежные заносы.