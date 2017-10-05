В Татарстане за рыбаками начнут следить беспилотники

Теперь в Татарстане в период ледостава сотрудники МЧС за нерадивыми рыбаками начнут следить с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Так, по словам главного госинспектора по маломерным судам Юрия Венедиктова, на водоемах республики сложилась сложная обстановка.

- Сейчас на крупных реках еще сохраняется открытая вода, а вот на малых реках, на внутренних водоемах, заливах на мелководье начался процесс становления ледообразования. Лед очень тонкий и непрочный, но, к сожалению, самые нетерпеливые рыбаки, неоправданно рискуя жизнью, выходят на него и тонут, - сказал Венедиктов.

Сообщается, что уже зафиксировано два случая гибели людей на воде - в заливе у поселка Победилово и в озере Раифского монастыря.

- Мониторинг проводится с использованием беспилотного летательного аппарата. В случае выявления случаев нахождения рыбаков на льду, мы незамедлительно отреагируем и применим штрафные санкции к нарушителям, - добавил он.