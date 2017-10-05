Президент Татарстана подписал указ о назначении Бурганова и.о. главы Минобра РТ

Минниханов своим указом освободил Энгеля Фаттахова от должности министра образования и науки РТ в связи с переходом на другую работу

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Рафиса Бурганова исполняющим обязанности министра образования и науки РТ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе главы республики.

Отмечается, ранее Минниханов своим указом освободил Энгеля Фаттахова от должности министра образования и науки РТ в связи с переходом на другую работу.

Напомним, сегодня утром стало известно, что бывший министр по делам молодежи и спорта, депутат Госсовета РТ 56-летний Рафис Бурганов станет новым министром образования Татарстана. До этого Бурганов занимал должность председателя Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.