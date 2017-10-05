В Казани за выходные выпало в 10 раз больше снега, чем должно было

С городских дорог было вывезено 3,5 тыс тонн снега

В Казани за прошедшие выходные выпало 60% месячной нормы осадков. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил мэр города Ильсур Метшин.

- 60-процентная месячная норма – хорошее испытание, чтобы начать зимний сезон. Благо, что это случилось в субботу и воскресенье, когда количество машин на дорогах было меньше, - отметил градоначальник.

Отмечается, что с городских дорог было вывезено 3,5 тыс тонн снега.

- Основной упор был сделан на обработку особо опасных участков - мостовые сооружения, развязки, затяжные спуски и подъемы, перекрестки, магистральные улицы. В целом на сегодня основные магистральные дороги нашего города находятся в удовлетворительном состоянии, гололеда не допущено, - подчеркнул замруководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев.

Кстати, в ближайшие дни в Казани также прогнозируется снег, метель. В этот период все внимание дорожников будет сосредоточено на очистке тротуаров.