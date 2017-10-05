ВИДЕО: В Казани водителей заносит на поворотах, спасатели призывают отказаться от поездок

Не все автолюбители оказались готовы к снегопаду

Минувшая ночь стала испытанием для казанских водителей. Благодаря тому, что пик непогоды вышел на выходные и ночное время, затора на дорогах удалось избежать. Однако в Сети появляются видео, как автомобили часто заносит на поворотах.

Спасатели рекомендуют водителям по возможности отказаться от дальних поездок и иметь при себе исправные приборы навигации. Перед выездом проверить техническое состояние автомобиля. На дорогах вести себя осторожно, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, избегать резких торможений и не превышать скорость. Пешеходам следует прикрепить на одежду световозвращающие элементы - при плохой видимости вы станете значительно заметней на дороге.