Президент Татарстана дал указание усилить меры безопасности в РТ к новогодним праздникам

Казань опять вошла в пятерку лучших городов для новогоднего отдыха, а значит в столицу Татарстана хлынет поток туристов со всей России. Президент Татарстана поручил руководителям районов и мэрам городов услить меры безопасности в период подготовки и проведения новогодних праздников в руспублике.

Особое внимание уделят популярным туристическим местам Татарстана - древнему городу Болгар, острову-граду Свияжску и Раифскому Богородицкому монастырю.

Усиление мер безопасности коснется прежде всего вопросов обеспечения правопорядка и противопожарной безопасности. По словам Рустама Минниханова, правоохранительные органы, сотрудники МЧС должны сконцентрировать усилия. Придется постараться и коммунальным службам, чтобы не омрачать праздники аварийными ситуациями.