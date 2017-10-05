Смертельная рыбалка в Раифе: двое мужчин провалились под первый лед и один из них утонул

Знаменитое Раифское озеро едва покрылось тонким льдом. Двое мужчин решились на рыбалку, даже несмотря на то, что сотрудники МЧС неоднократно предупреждали о том, что на лед выходить еще опасно.

Случайный прохожий, прогуливавшийся по берегу озера, услышал крики и увидел, что рыбаки провалились в воду. Он тут же позвонил на единый номер "112". На место оперативно прибыли сотрудники МЧС РТ, включая четырех водолазов.

Как оказалось, на рыбалку пришли двое местных жителей. 42-летний мужчина увидел,Однако сумел выбраться на берег самостоятельно. От медицинской помощи он отказался.

59-летнего мужчину спасти не удалось. Спустя несколько часов его тело достали с 4-метровой глубины в 15 метрах от берега. Толщина льда на месте происшествия составляла всего 3-4 см. Безопасная толщина льда, по данным МЧС, – не менее 10-12 см.

Главное управление МЧС России по РТ напоминает, что первый лёд смертельно опасен. За выход на лёд толщиной менее 7 см предусмотрен административный штраф на граждан от 1500 до 2000 рублей в соответствии со ст. 3.10 КоАП РТ