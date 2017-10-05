В Зеленодольске двое бомжей попытались по частям сдать в металлолом вагон электрички

Полицейские Зеленодольска задержали двух лиц без определнного места жительства, который решили сдать на металлолом свой "дом" - старый железнодорожный вагон, сообщает KZNLIVE.

Бездомные узнали, что вагон, в котором они периодически ночевали, скоро утилизируют. Поэтому решили напоследок наживиться на нём. Двое мужчин 41 и 49 лет перед утилизацией решили разобрать вагон на запчасти и сдать детали в металлолом.

- 30 ноября в 13:20 на станции «Зелёный Дол» в ходе рейда, сотрудниками ведомственной охраны на железнодорожном транспорте в пассажирском вагоне, предназначенном для утилизации, задержаны двое мужчин без определённого места жительства, которые снимали алюминиевые детали с обшивки, - сообщил источник в полиции.

Правоохранители изъяли снятые металлические конструкции. По данному факту проводится проверка.