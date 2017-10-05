Итоги жеребьевки ЧМ-2018: стало известно, какие команды сыграют в Казани

В столицу РТ приедет обладатель кубка ФИФА 2014

1 декабря 2017 года в московском Кремле прошла жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по футболу 2018. Россия впервые в истории принимает главный турнир ФИФА, а Москва впервые проводит церемонию жеребьёвки.

По итогам жеребьевки стало известно, какие матчи примет на своей арене Казань.

16 июня: Франция - Австралия (группа С)

20 июня: Иран - Испания (группа B)

24 июня: Польша - Колумбия (Группа Н)

27 июня: Республика Корея - Германия (группа F)

30 июня: 1/8 финала (1-е место группы C - 2-е место группы D)

6 июля: 1/4 финала (Победитель матча №53 - Победитель матча №54)

Итоги жеребьевки

Группа A: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.

Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.

Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Казани матчи пройдут на "Казань Арене".