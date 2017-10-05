Дед Мороз в Казани надел бутсы и посоветовал, что делать, если ребенок просит гаджет

Главный волшебник страны дал советы по воспитанию детей, рассказал, как зовут его жену и почему он сменил валенки на кеды

Сегодня в Казань с визитом прибыл главный волшебник страны - Всероссийский Дед Мороз. Он дал пресс-конференцию журналистам и посетил несколько казанских детских домов.

Зимний волшебник появился экстравагантно - вместо традиционных валенков на ногах у него оказались спортивные бутсы. Свою необычную обувку он объяснил тем, что хочет поддержать российский спорт.

- Я, Дед Мороз, люблю любой вид спорта, предпочтение отдаю зимнему. Уверенней я стою на коньках, чем в бутсах. Но летом не прочь поиграть. Уже в нашем путешествии я несколько раз играл в футбол, я оказывается, тоже достаточно точно отправляю мяч в ворота.

Виделись ли вы уже в Кыш Бабаем? Есть ли между вами конкуренция?

- Мы регулярно переписываемся, поздравляем друг друга и ездим в гости. Конкуренции никакой нет, я с удовольствием встречаюсь со своими соратниками в разных регионах. Добра, сказки много не бывает.

В Татарстане вы будете пить чай с чак-чаком, а в не растаете?

- Я очень люблю сладости с медом, у меня на вотчине своя пасека, люблю травяной чай. Больше скажу, после того, как путешествие закончится, мы отметим на вотчине Новый год, и я пойду в баню. Очень люблю попарить свои косточки от долгой дороги. Я зимний волшебник, но с горячим сердцем.

А что вы едите летом, когда снега нет?

- Мы приехали в Удмуртию, нас встречали в музее. Я не помню, как называются те местные кушанья, но один в один похожи на мой любимый шаньш - это ватрушечка из ржаного хлеба с капустой, картошкой и того, что растет на огороде. Снег я никому есть не рекомендую, а только натуральную пищу.

Чем Дедушка Мороз занимается летом?

- Сажаю капусту, картошку, ухаживаю за огородом. А вообще вотчина моя работает круглый год. Много там проходит праздников, творческих фестивалей. Поэтому милости прошу, в гости! Ну и, конечно, подготовка подарков. Представляете, 300 тысяч писем в год. А всего за 15 лет мне в Великий Устюг мне пришло больше 3-х миллионов 200 тысяч писем. По огромному мешку в год! Поэтому там почтовики-снеговики беспрестанно бегают.

Что сказать ребенку, который в своем письме просит дорогой гаджет или другой дорогой подарок, а родители не могут помочь Деду Морозу это желание исполнить?

- Меня всегда самого волнует этот вопрос: зачем ребенку прибор, в котором он не будет использовать 90% функций? Это модно, а почему? Надо постараться объяснить, что Дедушка Мороз принесет подарок, но, возможно, что-то попроще. Попытаться объяснить, что настолько сложный и дорогой прибор может потеряться, расколоться и Дедушка Мороз будет огорчен, потому что тот самый прибор кому-то нужнее. Еще один вопрос - момент труда, а заслужил ли ребенок такую серьезную игрушку? Это ведь все складывается из ежедневного общения. Затем, чтобы учить не завидовать. Да, кто-то может себе позволить, кому-то Дедушка приносит, но мы живем по-другому, нам этого не нужно. Когда пятиклассники ходят с последними моделями, надо подумать зачем это делают родители? Надо попытаться объяснить не ценность телефона, а ценность общения, спорта, книжки, сказки. У нас сейчас часть детей воспитываются гаджетами - это самое простое, посадил и ушел. Я призываю, чтобы такого не было.

Как же зовут вашу жену, сына или дочку? А то мы только Снегурочку знаем.

- Одно имя назову. Есть та, которая заботится о том, поел Дедушка или нет, тапочки чтобы вовремя переодел, а не в грязных сапогах в спальню пошел, кто подушку взбивает. Ее можно увидеть, но она не любит показываться. И зовут ее Баба Жара.

Какие желания вы исполняете?

- В первую очередь, это желания направленные не на себя. Очень много желаний детей, которые просят за маму, папу, братика или друга. Эти желания мы исполняем в первую очередь.

Кто вам помогает сажать елочки и как вы относитесь к тем, кто вырубает ели без разрешения?

- Я всегда ратую за то, что если в вашем регионе действительно есть такая проблема - браконьеры, друзья, покупайте елки искусственные. Каждый год она все будет радовать, а вы будете уверены, что леса в вашей отдельно взятой республике не страдают. Мы не рубим у себя елочки и сосны, вокруг моего терема именно сосновый бор. Помогают мне лесные жители и лесные хозяйства.

Дедушка, когда же в Казани выпадет снег?

- Я постараюсь, чтобы уже завтра был, как минимум, легкий покров. Но матушка-природа дает нам сигнал. Давайте обратим внимание на экологию, я снег посылаю, а он все равно тает. Это сигнал вам, люди, что вы что-то делаете не так.

Какое пожелание вы оставите в Татарстане?

- Вчера когда я выходил из замечательного дворца, за мной бежали две девчонки, близняшки. Они сказали имя какой-то куклы с очень длинным названием, и второе желание. “Верни нам папу” - сказали они. Отец жив, здоров, но он ушел. И вот сейчас я хочу обратиться к нашим уважаемым мамам с просьбой от себя: хватит расти нюнь. Иной раз видишь фотографию в социальных сетях, стоит дите, юный мужик, а там написано “мой милый зайка”. Кого мы с вами до 20-30-ти лет нянчим? Человек, который не до конца умеет принимать решения, не готов к взрослой жизни вырастает, женится, у него появляется семья. И когда наступают серьезные мужские трудности, он думает, а зачем мне все это надо? Там еще других девушек много. И в результате мне приходит столько писем с просьбой вернуть папу. Друзья мои, это трагедия на всю жизнь для каждого ребенка! Мамы, давайте выбор своим детям! В 5 лет это уже самостоятельные личности, пусть выбирают, какой мультик посмотреть. Пускай они учатся отвечать за свои поступки. Я один не в состоянии решить эту проблему.