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Антимонопольщики заподозрили «Казанские аптеки» в сговоре на рынке лекарств

Антимонопольщики заподозрили «Казанские аптеки» в сговоре на рынке лекарств
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Фото: из архива ProKazan.ru

УФАС по РТ заподозрило «Казанские аптеки» и ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек» в незаконном сговоре, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что «Казанские аптеки» и дистрибьютор лекарственных средств «Центр внедрения Протек» заключили соглашение, которое привело или могло привести к ограничению конкуренции на рынке лекарственных препаратов.

- По данному факту было заведено дело по статье 11 закона «О защите конкуренции». Дело будет рассмотрено в Казани 21 декабря, - говорится в сообщении.

Люция Кашапова, 01.12.2017, 14:09
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин01 декабря 2017, 14:15
Опять Чебурашка в теме
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Горожансто01 декабря 2017, 14:30
Штрафовать уродов
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Горожанин01 декабря 2017, 14:33
О,как всё запущено то. Все наружу вылазит со временем. Вот и Масляков главный КВН щик, оказался коррупционером.Довели страну, лжедемократы, до воровства и бесправия.
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Горожанин01 декабря 2017, 14:48
Надо же!!! Как будто раньше не знали, что у поставщика разные цены для разных аптечных сетей.
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