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«Не вздумай к ней подходить, не вздумай сидеть рядом!»: как живут люди с ВИЧ в Казани

«Не вздумай к ней подходить, не вздумай сидеть рядом!»: как живут люди с ВИЧ в Казани
16+
Фото: ProKazan
ProKazan.ru поговорил с ВИЧ-положительным человеком о сексе, отношениях, детях и предвзятом отношении

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Впервые синдром приобретенного иммунодефицита был зарегистрирован в 1981 году, и с тех пор темпы распространения этой болезни растут с каждым годом.

По состоянию на начало июля 2017 года в России зарегистрировано почти 1,2 миллиона ВИЧ-инфицированных. В настоящий момент в Татарстане количество людей с ВИЧ составляет более 22 000 человек. Около 30% из них — женщины.

Несмотря на то, что о ВИЧ и СПИД слышали все, вокруг этой болезни до сих пор много мифов. Чтобы развеять некоторые из них, ProKazan.ru пообщался с ВИЧ-положительным человеком и узнал, какого жить с таким диагнозом. 

ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека. Он проникает в клетки иммунной системы и разрушает их. Это приводит к тому, что иммунитет перестает справляться с инфекциями и болезнями. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) является последней стадией ВИЧ, которая ведет к смерти человека. 

Татьяне (имя изменено) 45 лет, она инженер по образованию, у нее есть взрослый сын. Однажды, придя с работы, женщина почувствовала сильную слабость и у нее поднялась высокая температура, которая не спадала долгое время. Татьяна обратилась к врачу. Ей сделали анализ крови и поставили диагноз, определивший всю ее дальнейшую жизнь.

Татьяна заразилась ВИЧ от мужчины, с которым встречалась на тот момент. Он тоже не знал о своем ВИЧ-статусе и проверился уже после Татьяны. Анализ подтвердил наличие вируса, после чего мужчина признался, что в прошлом употреблял наркотики.

Сейчас Татьяна живет с ВИЧ уже девять лет. Но до сих пор, прежде чем рассказать о своих эмоциях в момент оглашения диагноза, она делает паузу и тяжело вздыхает: 

— Я думала сначала, что вообще его убью. Как можно было так безответственно относиться к своему здоровью. Я перенесла все это очень тяжело. У меня не было поддержки, и я почему-то боялась эту поддержку искать. Сейчас я понимаю, что сделала глупость, закрывшись в себе на несколько лет. 

Поддержка

Несколько лет назад Татьяна стала волонтером Фонда Светланы Изамбаевой, осуществляющего помощь детям, женщинам, молодежи с положительным ВИЧ-статусом. Наша героиня курирует группу женщин от 40 лет, она проводит тренинги и организовывает встречи.

По словам Татьяны, большинство женщин заражаются ВИЧ половым путем. Часто вирус передают мужья, у которых были случайные связи на стороне.

— Сначала у всех женщин стресс, и почти все хотят покончить с собой. Они сидят в коконе, не хотят ни с кем разговаривать. Почти у всех есть еще дети, и самый большой страх в том, что ребенок их осудит. На встречах мы друг друга поддерживаем. Особенно новеньким уделяем большое внимание, потому что знаем, как тяжело бывает в самом начале, — рассказывает Татьяна. 

ВИЧ передается половым путем (при незащищенном сексуальном контакте), при переливании зараженной крови и при совместном использовании зараженных игл, шприцев или других острых инструментов. Также он может передаться от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания. Вирус НЕ передается воздушно-капельным путем и через комариные укусы. 

Общественное мнение

Полностью искренней у Татьяны получается быть только с теми, у кого такой же диагноз. Женщина пока не готова рассказать о своем статусе, нас она попросила не показывать ее лицо. Она считает, что у многих людей предвзятое отношение к ВИЧ-инфицированным.

— Моя знакомая как-то рассказала своему мужу, что одна из ее подруг заразилась ВИЧ. На что он резко ответил: «Не вздумай к ней подходить, не вздумай рядом сидеть!». И такая агрессивная реакция практически у всех, — сетует Татьяна.

Женщина уверена, что ни один работодатель не примет с ее этим диагнозом, даже если она будет работать просто с бумагами. Поэтому о ее болезни знаю только самые близкие люди: сын, мама и подруга. 

Лечение

Когда человек заражается ВИЧ, его иммунитет падает. Любая болезнь, даже самая безобидная, протекает в десять раз тяжелее, чем у обычного человека. Поэтому как только человек узнает о том, что у него ВИЧ, ему необходимо начать принимать терапию. Лекарство от ВИЧ не излечивает, но поддерживает иммунитет человека и блокирует вирус в клетке.

— Я никогда в жизни никого не заражала, потому что как только я узнала о своем статусе, начала принимать лекарства и все время предохранялась. Мне кажется, прожить с ВИЧ можно до старости. Те, кто вовремя начинают принимать эти препараты, ведут обычный образ жизни, как и обычные здоровые люди, — поясняет наша героиня. 

Лекартсва от ВИЧ нет, но есть антиретровирусные препараты. Они борются с ВИЧ, останавливая или сдерживая репродукцию вируса, и уменьшают его количество в организме.

Отношения

С мужчиной, который передал ей ВИЧ, Татьяна разорвала отношения. После она долгое время не решалась открыться кому-то и вступить в близкую связь.

— За мной ухаживали мужчины, я принимала ухаживания. Но когда дело доходит до близости, я настаивают на средствах защиты. И если мужчина отказывается пользоваться ими, я сразу ставлю крест на наших отношениях. Поэтому мне в этом плане было тяжело сойтись с кем-то, — делится женщина.

Татьяна сейчас встречается с человеком, который имеет такой же ВИЧ-статус. Она отмечает, что люди с ВИЧ гораздо ответственнее относятся к своему здоровью и сексу, а также чаще хранят верность друг другу. 

Рождение детей

При постоянном приеме препаратов вирусная нагрузка у инфицированных не определяется. Это значит, что вирус блокируется в клетке. В этом случае у ВИЧ-инфицированного практически со 100% вероятностью рождаются здоровые дети.

Между собой ВИЧ-позитивные люди называют себя «плюсами», а здоровых людей —  «минусами». Когда «плюс» и «минус» сходятся, образуются дискордантные пары. Они тоже могут иметь детей, но при этом ВИЧ-инфицированный должен принимать терапию, а здоровый партнер — часто сдавать анализы.

— Самая страшная ситуация складывается, когда человек с ВИЧ не знает о своем статусе и не пьет таблетки. Он заражает не только партнера, но и может передать вирус своему будущему ребенку, — уточняет наша героиня. 

Как не заразиться ВИЧ?

Помимо работы в фонде, Татьяна проводит лекции для студентов. Главное, что она хочет донести до молодых людей — всегда необходимо предохраняться. Это правило нужно строго соблюдать на начальном этапе отношений.

Все дело в том, что у ВИЧ есть так называемый «период окна» — это время после заражения, когда вирус не определяется в крови при анализе. Длительность периода варьируется, но в среднем он составляет 6 месяцев. В это время при незащищенном контакте человек, недавно заразившийся ВИЧ, может передать вирус своему партнеру.

— Если ваш партнер имел сексуальную связь с зараженным человеком вчера, а на следующий день вы идете сдавать анализ, то он ничего не покажет. Поэтому если вы захотели с партнером перейти на более серьезный уровень отношений, то нужно придерживаться следующего принципа: один раз сдать анализы, пол года еще пользоваться презервативами и потом еще раз сдать анализ. Только после второго анализа, при условии, что все хорошо, можно отказываться от средства защиты, —  объясняет Татьяна. 

В Казани анализ на ВИЧ бесплатно и анонимно можно сдать в СПИД-центре на Вишневского, 2а. Результат будет готов на следующий день. 

 

Виктория Абдуллина, 01.12.2017, 17:26
Тэги: Казанцы, Здоровье, Отношения
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