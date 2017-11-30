В Татарстане вновь подорожает коммуналка

Рост цен на тарифы составит 4,2%

Очередное повышение тарифов на коммунальные услуги ожидают татарстанцев с 1 июня 2018 года. Соответствующий указ президента РТ Рустама Минниханова опубликован на официальном сайте правительства республики.

Так, с 1 января 2018 года индекс размера платежа в муниципалитетах установлен на уровне 0. А с 1 июля он уже вырастет на 4,2%.

Тариф для населения на электричество составит 3,74 руб. за кВт/ч (подорожает на 5%), до 4% станет дороже холодное водоснабжение - 19,59 руб. за куб. м.

Напомним, с 1 июля 2017 года плата за коммунальные услуги в Татарстане также выросла на 4,2%.