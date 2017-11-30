В Казани мужчина провалился под лед и утонул

Накануне в Приволжском районе Казани на реке Волга в поселке Старое Победилово утонул 70-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие произошло около 10 часов утра. О мужчине, который провалился под лед, спасателям сообщил очевидец.

- Тело мужчины нашли и передали полиции. Предварительная причина происшествия - грубейшее нарушение правил безопасности на водных объектах, - сообщили в МЧС.