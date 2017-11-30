В Казани появятся 13 новых платных парковок

В территорию новых парковок вошли наиболее загруженные участки в городе

В Казани с конца января будущего года появятся 13 новых платных парковок. Об этом сообщается в сообществе «Казанский паркинг» в соцсети.

Отмечается, что в территорию новых парковок вошли наиболее загруженные участки, которые расположены вблизи торговых центров, бизнес-центров, рынков, парков.

- Введение новых платных парковок позволит снизить уровень загруженности улично-дорожной сети, повысить скорость движения транспорта и улучшить условия движения городского пассажирского транспорта и пешеходов, - говорится в сообщении.

Таким образом, новые парковки появятся на следующих улицах:

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что в городе заработали еще 22 новые платные парковки.