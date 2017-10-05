Храм всех религий Казани открылся для туристов впервые после пожара

До этого момента храм устойчиво считался закрытым для туристов

Храм всех религий в Казани, который ранее был закрыт для туристов, открывает свои двери для всех желающих посетить его.

- До этого момента храм устойчиво считался "закрытым" для любопытных глаз туристов, так как является частной собственностью. В настоящее время Вселенский храм может посетить любой желающий, - сообщается на официальном портале Казани.

Напомним, утром 10 апреля в Храме всех религий произошел пожар. В 6.32 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 200 квадратных метров, в результате погиб прораб Мансур.

Как рассказал порталу ProKazan.ru брат основателя Храма Ильгиз Ханов, здание, по его мнению, поджег именно Мансур. Долгое время после смерти Ильдара Ханова между родственниками и охранником велись споры, кому должен принадлежать храм. По словам Ильгиза Ханова, Мансур неоднократно говорил, что все взорвет тут.