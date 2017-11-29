Эксперимент: мы узнали, в каких из 7 районов Казани из кранов течет самая безопасная вода

Портал ProKazan.ru проверил воду в городском водопроводе и узнал, что пьют казанцы

В Казани водоснабжение осуществляется из двух источников – река Волга и подземные воды. Причем на Волгу приходится 92% воды. Остальное - на подземные воды. Основная масса подземных вод забирается на водозаборах Азино (15 скважин) и Аки (15 скважин), расположенных в Советском районе города.

Портал ProKazan.ru провел эксперимент: набрав воды в разных районах Казани, мы попросили проверить ее специалистов. Как позже выяснится, вода из подземных источников сильно отличается по своим характеристикам от речной.

"У вас есть 4 часа, чтобы доставить воду в лабораторию"

Нам казалось, что сделать забор воды для анализа - это просто. Открыл кран, набрал воду в бутылочку и все. Как же мы заблуждались. На самом деле - это целый ритуал.

Во-первых, понадобилось не одна бутылка, а целых две - пластиковая и стеклянная. Причем только из-под питьевой воды и с плотно закручивающимися крышками. Во-вторых, чтобы анализ был объективным, необходимо было открыть кран и при максимальном напоре дать воде стечь в течение 5 минут.

После этого нужно сполоснуть бутылку и заполнить ее так, чтобы внутри не оставалось воздуха.

- Пробы воды должны быть у нас в течение 4 часов, - предупредили нас в лаборатории.

Приволжский, Вахитовский, Кировский и Новосавиновский район

Вода из Волги мягкая и имеет невысокую минерализацию. Пробы, взятые в этих районах, имели жесткость 3,7 мг-эквл и минерализацию 282-287 мг/л. Эти значения соответствуют нормам для физиологически полноценной воды. Она не требует ни дополнительного умягчения, ни минерализации.

- Единственный параметр, по которому рекомендуется корректировка минерального состава воды – это содержание фтора, - объяснила эксперт-биохимик компании "БВТ БАРЬЕР Рус" (производит фильтры для воды - прим. автора) Мария Кулешова. - Его содержание во всех анализах – менее 0,15 мг/л при уровне физиологической полноценности 0,6-0,7 мг/л.

Для профилактики кариеса специалисты рекомендуют периодически обогащать воду фтором.

При этом эта вода имеет высокую цветность и перманганатную окисляемость, что означает содержание органических веществ.

Авиастроительный и Московский районы

Анализы воды с улицы Симонова и улицы Химиков (на границе с районом) в Авиастроительном районе имеют жесткость 4,3 мг-экв/л. Цветность воды составляет 21 и 20 град соответственно (при норме 20), перманганатной окиляемости 4,3-4,5 из 5.

Такую воду требуется обязательно очищать от органических соединений и желательно дополнительно умягчать. Превышений по железу, другим тяжелым металлам не обнаружено.

Советский район

В Советском районе, водоснабжение которого осуществляется из подземных источников, жесткость воды составляет уже 6 мг-экв/л. Такая вода однозначно требует дополнительного умягчения.

А вот параметры, характеризующие наличие органических веществ в воде, напротив, одни из самых низких в городе. Отдельно отметим, что содержание фтора в воде повышено. Эксперты рекомендуют жителям Советского района использовать системы обратного осмоса, но с обязательной реминерализацией воды.

Содержание тяжелых металлов в воде

По тяжелым металлам (алюминий, медь, свинец) – ни в одном анализе не было обнаружено отклонений от нормы. рН воды также находится в пределах нормы.

«Cоли жесткости» - кальций и магний. Именно они образовывают корочку накипи в чайниках. Постоянное использование жесткой воды для питья опасно для здоровья и приводит к развитию мочекаменной болезни. В жесткой воде плохо готовить еду, меняется вкусовые качества напитков. Жесткая вода приводит к выходу из строя всех бытовых приборов, в которых осуществляется нагрев воды (бойлеры, нагревательные котлы, стиральные машины и пр.). В жесткой воде плохо растворяется мыло, она оставляет «известковый» налет на сантехнике, выводит из строя водозапорную и водораспределительную арматуру.

Цветность воды, как и мутность — показатели, не характеризующие химический состав загрязнителей, но являются весьма важными. Высокая цветность характерна для вод из открытых источников и неглубоких колодцев и обуславливается наличием в воде органических соединений, цветения.

PH — водородный показатель, который характеризует кислотность воды. Чистая вода имеет нейтральный pH =7, но поскольку вода в природе идеально чистой не бывает, а представляет из себя раствор солей, минералов и органических соединений, ее кислотность как правило отличается от нейтрального показателя в ту или иную сторону.