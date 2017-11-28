В Казани госпитализировали бизнесмена, который расстрелял хулиганов в подъезде

В Казани госпитализирован директор ООО "Альянс Групп" Ильгам Вафин, который расстрелял из травматического пистолета четырех хулиганов в подъезде своего дома, об этом сообщает "Бизнес Online".

Напомним, инцидент случился в ночь на понедельник в подъезде дома по улице Чуйкова. Бизнесмен вместе с супругой и 5-летней дочерью находился в своей квартире, когда в подъезде неизвестные распивали спиртные напитки и шумели. Вафин вышел в подъезд, спустился на несколько этажей и сделал замечание одному из молодых людей. Те, по словам адвоката, спросили, с какого он этажа, и пока Вафин поднимался на лифте, успели подняться до его лестничной площадки, после чего началась драка.

Бизнесмен выстрелил в парней около шести раз из зарегистрированного травматического пистолета. Пострадавших госпитализировали с различными ранами, у одного из них оказалось сломано ребро, у другого - травмы колен, у третьего - ушибленная рана груди, а у четвертого - перелом носа.

После драки и ответных выстрелов предприниматель забежал в квартиру и вызвал полицию. В этот момент парни ломились в дверь и угрожали мужчине расправой.

В итоге нападавших госпитализировали, равно как и самого бизнесмена, у которого диагностировали сотрясение мозга, перелом носа и другие травмы головы.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.