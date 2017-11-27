В Казани директор фирмы расстрелял парней, напавших на него после замечания

В Казани директор крупной финансовой фирмы расстрелял из травматического пистолета четырех парней, начавших избивать его после просьбы не нарушать общественный порядок, об этом происшествии сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, около полуночи 27 ноября на 10 этаже подъезда дома по улице Чуйкова бизнесмен обратился к четырем 23-летним парням, которые в пьяном состоянии громко шумели и мешали жильцам.

- В ответ парни начали избивать мужчину, который после этого выстрелил в них около шести раз из зарегистрированного травматического пистолета. Пострадавших госпитализировали с различными ранами, у одного из них оказалось сломано ребро, у другого - травмы колен, у третьего - ушибленная рана груди, а у четвертого - перелом носа, - рассказали ProKazan.ru.

Парням оказали помощь в больнице, после чего их задержала полиция. Идет проверка данного происшествия.